قطار انتخابات به ایستگاه آخر رسید/ لزوم توجه به وعده ها و شعارها

به گزارش خبرنگار مهر، این قالبها گاهی به شکل مصاحبه، سخنرانی یا نشست خبری و گاهی نیز به شکل یک مناظره در برنامه های صدا و سیما یا در جایی دیگر همچون دانشگاهها جلوه گری می کرد.

هر گروه و فردی نیز به دلایلی خود و گروه متبوعش را بر افراد، گروهها و ائتلافهای دیگر برتر می دانست و معتقد بود برنامه هایش برای رفع مشکلات کشور، کاراتر از برنامه های دیگران است.

مردم پس از رصد مواضع افراد و گروههای مختلف، چهرههای اصلح را برای انتخابات برگزینند و کاندیداها منتخب با وعدههای شدنی و نشدنی بر صندلی ها سبز مجلس تکیه خواهد زد.

آحاد مردم به ندای رهبر معظم انقلاب در روز 12 اسفند لبیک گرفته و با شور و شعور در پای صندوقهای رای حاضر و سیلی محکمی بر دهان یاوه گویان دنیا زدند.

حال این نمایندگان مجلس باید برنامه ها، طرحها و لوایح با پشتوانه کارشناسی و تصویب قوانین کارآمد از مطالبات به حق مردم و نظام دفاع کنند.

با وجود این داشتن 13 نماینده در خانه ملت یک ظرفیت عظیم برای توسعه همه جانبه و پایدار استان گیلان است، استانی که با درک درست و صحیح بسترهای سرمایه گذاری و شناخت پتانسیلها و معرفی به دنیا می تواند بارقه امید آحاد مردم باشد.

گیلان به عنوان یکی از زیباترین استانهای کشور به لحاظ جاذبه های طبیعی و گردشگری یاد می شود و سالانه میلیونها نفر گردشگر به این استان رو می آورند.

گیلان سرزمین طلای سبز از دیدگان بسیاری از دوستداران تاریخ و طبیعت به دور مانده است، این استـان طبیعت و گردشگری با بیش از 14 هزار کیلومتر مربع مساحت دارای جاذبه های تاریخی و طبیعی کم نظیری چون جنگلهای انبوه، شالیزارهای وسیع، زیستگاههای پرندهها، آبگیرها، رودها، سواحل چشم نواز دریای خزر، پارکهایی وسیع و انواع گیاهان کمیاب است.

جغرافیای سبز گیلان مجموعه ایست بی بدیل از شاهکارها و مواهب خدادادی حاصل دریای همیشه آبی خزر تجلی یافته در آئینه امواج نیلگون کرانه های دل انگیز، جلگه ها، کوهپایه های جنگلی با گستره سبز شالیزارهای برنج، عطر خوش مخمل سبز بوته های چای، ییلاقات مصفا و رودخانه هایی زلال و پرپیچ و خم که شاید در خارج از این استان تنها بتوان همه این بهشت چشم را با هم تنها در رویایی شیرین تصور کرد.

سیمای میراث فرهنگی این سرزمین به عنوان مامن اقوام آریایی از بزرگترین گاهواره تمدن و فرهنگ هزار ساله بشری است که همچنان دارای آثار ارزشمند تاریخی فرهنگی بجای مانده ازگذشتگان، هنرهای سنتی و صنایع دستی با قدمت هزارساله است.

صنایع در گیلان نیز از قدمت زیادی برخوردار است، که از پرورش کرم ابریشم در عهد باستان آغاز و با کشت برنج، چای، توتون، صید و عمل آوری انواع ماهی، تولید و صدور خاویارادامه دارد.

همچنین امروز شاید کمتر ایرانی و یا شاید هم کمتر گردشگر خارجی را بتوان سراغ گرفت که نام برخی از جاذبه های طبیعی و گردشگری گیلان چون شهرک تاریخی و باستانی ماسوله، تپه ها و جام مارلیک، تالاب بین المللی بندر انزلی و یا قلعه رودخان را نشنیده باشد.

جاذبه های گردشگری این استان آنقدر زیاد است که جایی نیست که برای یک مسافر خالی از لطف و جذابیت باشد، شالیزارهای برنج، خانه های روستایی با سقفهای پوشیده از شالی، بازارهای هفتگی، لباسهای محلی، دریا و سواحل آن، باغهای چای و زیتون، ابنیه تاریخی، بقعه های امامزادهها، آرامگاه شخصیتهای علمی، فرهنگی، موزه، آثار باستانی همه و همه خبر از ایجاد انگیزه برای گردشگر است.

این استان علاوه بر این جاذبه ها به برکت مهاجرت سادات علوی در قرون اولیه اسلام دارای جاذبه های مذهبی زیادی نیز است، از برکت وجود این بقاع متبرکه اقتصاد منطقه رونق یافته که گواه آن وجود بازارهای محلی در کنار بقاع متبرکه است. بازارهایی که علاوه بر ارتقاء وضعیت اقتصادی مجاورین، امکان جذب زائران و گردشگران غیربومی را نیز فراهم می کند که نمونه بازر آن امام زاده هاشم (ع) در منطقه سراوان است .

بارگاه رفیع سید جلال الدین اشرف برادر امام رضا (ع) در آستانه اشرفیه، خواهر امام رضا و دانای علی در رشت، امامزاده هاشم (ع) در جاده رشت، تهران و شاهزاده ابراهیم (ع) در شفت از مهمترین مکانهای مذهبی استان گیلان است که هر ساله پذیرای صدها زائر بومی و غیر بومی است.

همچنین آرامگاه میرزا کوچک جنگلی در رشت، آرامگاه دکتر معین در آستانه اشرفیه، بقعه شیخ زاهد در لاهیجان، بقعه متبرکه سبز قبا، امامزاده میرزا و پیر جلودار در فومن، بقعه شیخ تاج الدین محمود خیری، مرقد مطهر امامزاده سید قاسم (ع) و سید ابراهیم ( ع) در آستارا، بقعه بی بی حوریه در انزلی و بقعه شاه شهیدان در رودبار مکانهای دیدنی و زیارتی با جذابیتهای خاص خویش، گردشگران را برای بازدید به سوی خود فرا می خوانند.

استان گیلان علاوه بر آثار تاریخی و مذهبی دارای 565 هزار هکتار جنگل و 224هزار هکتار مرتع طبیعی است که مانند کمربندی سبز از سواحل چابکسر شروع و تا سواحل آستارا امتداد دارد.

وجود تالابهایی مانند تالاب خطیب گوران و کهنه گوراب فومن، مرداب بندر کیاشهر، مرداب استیل آستارا، تالاب بین المللی انزلی، توقفگاه و پناهگاه هزاران پرنده زیبا و رنگارنگ دریایی و قوهای سپید، تالاب زیبای امیرکلایه لاهیجان با انواع پرندگان دریایی، آبشار پره سره هشتپر، تالاب زیبای زربیجار با پوشش گیاهی مردابی زیستگاه پرندگان مهاجر املش، تالاب سیاه درویشان و نرگستان صومعه سرا مانند طاووسی زیبا پرهای افسونگر خود را برای پذیرایی از مسافران گسترده است.

افسوس که زمان همچون برق و باد در حال گذر است و مجال کار اندک.