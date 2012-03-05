گیلان 245 هزار هکتار مرتع دارد/ لزوم حفاظت از عرصه های طبیعی

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع مراتع استان 51 هزار هکتار مراتع درجه یک یا خوب، 166 هزارهکتار درجه دو یا متوسط و 27 هزار هکتار درجه سه یا ضعیف است.

وی همچنین با اشاره به اینکه 224 هزارهکتار مراتع استان ییلاقی و بقیه مراتع قشلاقی است، اظهارداشت: این تیپ مراتع بیشتر در حوزه شهرستان رودبار پراکنده هستند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان با بیان اینکه عمده تولیدات مراتع استان علوفه مرتعی است، گفت: در مراتع درجه یک استان 39 هزار تن، درجه دو 79 هزار تن و درجه سه یا ضعیف شش هزار و 700 تن بطور سالانه علوفه مرتعی رشد و نمو می کند.

وی افزود: بر این اساس و نیز کارشناسی های انجام گرفته برای 12 هزار بهره بردار ذیحق از مراتع کارت پروانه چرای مرتعداری صادر شده بطوریکه در مراتع ییلاقی مجاز به وارد کردن 700 هزار واحد دامی در طول چهار ماه ( اوائل خرداد تا اوائل مهر ماه) هستند.

رحمانی از بهره برداری یک میلیون و 200 هزار واحد دامی از مراتع استان خبرداد و اظهارداشت: در مراتع ییلاقی استان رشد و نمو گیاهان محدود به یک دوره کوتاه زمانی است، شیب در مراتع بالا و بیشتر در طبقه ارتفاعی هزار و 700 تا سه هزار و 300 متر و با آب و هوای نیمه مرطوب سرد، ایجاد یک شرایط مرتعی ویژه را مهیا کرده است.

وی ادامه داد: علوفه کاری و نیز قرق مراتع برای افزایش تولید علوفه یکی از مهمترین پروژههایست که دارای ظرفیت بالا و متناسب با شرایط مراتع استان است.