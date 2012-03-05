برگزاری ستاد استقبال از بهار در رشت/ طراحی سفره هفت سین در میادین شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی خدمت بین دانا با اشاره به اینکه نشست مزبور با هدف فراهم کردن تمهیدات لازم برای نوروز سال 91 ، رفاه حال شهروندان و مسافران نوروزی برگزار شده است، افزود: با اقدامات شهرداری بهاری شاد و زیبا در رشت رقم خواهد خورد.

وی همچنین با اشاره به شرح وظایف شهرداری در راستای توسعه دامنه خدمات در ایام تعطیل به ویژه نوروز اظهارداشت: اجرای طرح استقبال از بهار با هدف رفاه حال شهروندان و مسافرانیست که برای گذراندن تعطیلات نوروزی به شهر رشت سفر می کنند در این زمینه تلاش تمامی همکاران مجموعه شورا و شهرداری فراهم کردن بستری مناسب برای داشتن خاطره ای خوش است.

سرپرست شهرداری رشت، شستشوی بدنه و مبلمان شهری، جمع آوری ضایعات خانگی، لکه گیری و آسفالت، نظافت معابر و پاکسازی بوستانهای شهری، تسطیح زمین های بایر، جمع آوری انسداد کنندگان معابر و متکدیان، توقف نوار حفاری از 20 اسفند ماه، تجهیز و آماده سازی آب نماهای میادین، ایمن سازی و سایل ورزشی منصوبه در پارکها، تعمیر و بازسازی و بازدید مستمر از سرویس های بهداشتی و پارکهای شهررشت، نصب بنرهای خوش آمد گویی در ایام نوروز، پاکسازی ورودی های شهر، رنگ آمیزی پانلها و سرعت گیرها، رنگ آمیزی جداول سطح شهر رشت، برپایی جایگاه برای عرصه مسقیم میوه، تره بار، فرآوردههای کشاورزی و غیره را از اقدامات شهرداری و سازمانهای تابعه در این ایام برشمرد.

وی توزیع 15 هزار بروشور جاذبه های دیدنی شهر رشت، تعویض گاردریل، فعال سازی کمپنگ منطقه گردشگری عینک رشت برای اسکان مسافران، ترمیم جداول، طراحی و نصب سفره هفت سین در میادین شهر و توزیع نهال در روز درختکاری از دیگر اقدامات شهرداری عنوان کرد.

دانا در ادامه با اشاره به آئین ایرانی ها در آستانه نوروز مبنی بر خانه تکانی پایان سال یادآورشد: مکان یابی برای ریختن زباله و وسایل زائد به اطلاع عموم رسانده خواهد شد تا پس از تخلیه ضایعات در این مکانها توسط شهروندان، جمع آوری آن سریعتر انجام گیرد.