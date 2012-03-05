آتش سوزی گسترده در بازار تهران مهار شد

مهندس تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار داشت: ساعت 5 و 40 دقیقه صبح امروز آتش سوزی در یک پاساژ در پله نوروزخان منطقه بازار تهران به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. بلافاصله نخستین ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. در بررسیهای مقدماتی مشخص شد، آتش سوزی در یک پاساژ چهار طبقه که محل نگهداری و فروش لوازم التحریر بود رخ داده است.

وی افزود: با توجه به وسعت آتش سوزی امدادگران سه ایستگاه دیگر و یک گروه نجات نیز راهی محل شدند. وجود لوازم قابل اشتعال در محل و گسترش شعله های آتش باعث شده بود آتش نشانان عملیاتی نفس گیر را آغاز کنند. از سوی دیگر وجود مواد محترقه در مغازه ها باعث وقوع انفجارهایی نیز در محل می شد.

مهندس تیموری خاطر نشان کرد، آتش نشانان پس از ورود به داخل پاساژ با درهای ضد سرقت روبرو شدند که باز کردن آنها نیاز به زمان داشت. سرانجام پس از حدود 180 دقیقه عملیات نفس گیر و خطرناک شعله های آتش مهار شد و هم اکنون آتش نشانان در حال بررسی مغازه ها و لکه گیری هستند.

وی درباره علت این حادثه نیز گفت: علت حادثه باید از سوی کارشناسان سازمان اعلام شود اما وجود کاغذ و مواد محترقه در مغازه ها بر شدت آتش سوزی افزود و آتش نشانان را با مشکلات زیادی روبرو کرد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران در پایان تاکید کرد، خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت اما با خسارت مالی زیادی همراه بود.

