نمایندگان ویژه استاندار لرستان در امر برگزاری انتخابات تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی عصر یکشنبه با حضور استاندار لرستان و معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از 40 نفر از نمایندگان ویژه استاندار که برای برگزاری انتخابات به شهرستانهای مختلف اعزام شده بودند تقدیر به عمل آمد.

استاندار لرستان در این مراسم با بیان اینکه این نمایندگان ویژه در راستای تامین سلامت انتخابات به شهرستانهای مختلف اعزام شده بودند، اظهار داشت: خوشبختانه این افراد در این زمینه به خوبی عمل کرده و به صورت عینی و عملی به بحث سلامت انتخابات پرداختند.

دهمرده تصریح کرد: این افراد به عنوان نماینده ویژه استاندار به شهرستانهای بروجرد، چگنی، الیگودرز، دورود، ازنا، پلدختر، الشتر، دلفان و کوهدشت اعزام شدند.