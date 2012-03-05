جمعیت تحت پوشش کمیته امداد خراسان جنوبی 11 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری یکشنبه شب در دیدار پرسنل کمیته امداد استان با استاندار خراسان جنوبی اظهارداشت: در برنامه ریزی ها کمیته امداد باید سالیانه 10 درصد جمعیت تحت حمایت خود را کاهش می دهد.

وی بیان داشت: حال حاضر 32 هزار خانوار در قالب 34 هزار نفر از خدمات این نهاد بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه توانمند سازی افراد ملاک خارج کردن افراد از زیر چتر پوششی این نهاد است، تصریح کرد: توانمندسازی خانواده ها در سه محور اصلی فرهنگی، حمایت سلامت و اشتغال انجام می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی اعتماد سازی، توانمندسازی خانواده ها و توسعه مشارکت های مردمی محورهای فعالیت این نهاد عنوان کرد و ادامه داد: توسعه بیمه های اجتماعی در حوزه زنان سرپرست خانوار، روستائیان و عشایر از جمله برنامه های این نهاد است.

اکبری با بیان اینکه کمیته امداد به دنبال ارائه اجرای نظام تک خدمتی در تمامی حوزه های این نهاد است، عنوان کرد: با کاهش جمعیت تحت حمایت حمایت های مستمر را کاهش خواهیم داد.

درآمد سالانه 400 میلیارد تومانی کمیته امداد خراسان جنوبی

این مسئول درآمد سالانه کمیته امداد استان را 400 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان 517 میلیون تومان از محل جمع آوری صدقات است.

اکبری تولید فرش را از مهمترین قابلیت های استان در حوزه اشتغال ذکر کرد و ادامه داد: نزدیک به 25 درصد تولیدات فرش کشور توسط مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی تولید می شود.

وی از بهره مندی پنج هزار نفر از خانواده های تحت حمایت از برنامه های اوقات فراغت کمیته امداد خبر داد و بیان کرد: در بحث برنامه های محتوایی کمیته امداد خراسان جنوبی با وجود بسیاری از محدودیت ها رتبه برتر کشور را کسب کرده است.