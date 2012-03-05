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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

گزارش میدانی مهر /

بازار داغ خرید و فروش خودرو/ قیمت‌ها بالا رفت، عطش بازار بیشتر شد

بازار داغ خرید و فروش خودرو/ قیمت‌ها بالا رفت، عطش بازار بیشتر شد

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: عید نوروز تنها ماهی و کیف و کفش و خانه‌تکانی نیست، بلکه بازار خرید و فروش کالاهای دیگری همچون خودرو نیز گرم گرم است و مردم برای تامین خودروی مورد نیاز خود در ایام نوروز، روزها است که دست به کار شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خرید و فروش کالا در ایام پایانی سال این روزها داغ داغ است و در گوشه و کنار شهر، ترافیک و شلوغی جمعیت برای تامین مایحتاج خود موج می‌زند. در این میان بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم نیز داغ است و هم خریداران ولع زیادی برای این بازار دارند و هم فروشندگان، فرصت را برای فروش خودروی خود مناسب دیده‌اند.

روزهای پررونق بازار خودروهای دست دوم

همه نوع خودرو در بازار، این روزها خریدار دارد و حتی خودروهایی که تا پیش از این ممکن بود که هیچ خریداری نداشته باشند، این روزها در مرکز توجه قرار گرفته‌اند و بالاخره خریداری پیدا می‌شود که آنها را خریداری کند و قیمتی بابت آن بپردازد.

در این میان کار و کاسبی بخش "نیازمندی‌های" برخی روزنامه‌ها سکه است و در بخش خودروی آن می‌توان نام و قیمت انواع و اقسام خودرو را به وفور ملاحظه کرد. از خودروهای گذر موقت و خارجی گرفته تا خودروهای داخلی سن و سال دار و صفر.

البته نمایشگاهداران خودرو نیز این روزها، رونق را در کسب و کار خود تجربه می‌کنند و هر روز، زودتر از روزهای عادی سال کرکره مغازه‌های خود را بالا می‌کشند و دم در مغازه خود را آب و جارو می‌کنند. نمایندگی‌های فروش خودروهای داخلی نیز همینطور، روزهای پررونقی را سپری می‌کنند. 

به هرحال، بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم این روزها مکانی دیدنی است و چانه‌زنی‌های خریداران و فروشندگان که بر سر 50 هزار تومان معامله یک خودرو را به هم می‌زنند هم جالب است.

نمایشگاهداران از اوضاع بازار می‌گویند...

یکی از نمایشگاه‌داران منطقه نارمک در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مردم به دلیل انجام سفرهای نوروزی، دست به کار شده‌اند تا بتوانند خودرویی را برای خود دست و پا کنند. در این میان، البته برخی نیز از این فضای گل‌آلود ماهی می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا خودروهای خود را با قیمتی گرانتر به خریداران بفروشند.

وی می‌افزاید: البته اگرچه افزایش نرخ ارز بر خودروهای داخلی بی‌تاثیر بوده و قیمت‌ها از سوی خودروسازان تغییری نداشته است، اما فروشندگان به دلیل این افزایش، قیمتها را بالاتر برده‌اند.

به گفته این فعال فروش خودرو، هم اکنون قیمت پراید دست دوم در مدل‌های مختلف، حداقل 100 تا 200 هزار تومان گرانتر عرضه می‌شود و خودرویی که تا دو هفته پیش برای آن به سختی مشتری پیدا می‌شد، روز گذشته با 150 هزار تومان بالاتر از قیمت هفته‌های گذشته به فروش رسید.

یکی از نمایشگاهداران خودرو که مغازه‌اش حوالی چهارراه قصر است، در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: کار ما بیشتر خرید و فروش خودروهای لوکس است و البته این خودروها نیز در ایام پایانی سال، مشتریان خاص خود را دارد.

وی می‌افزاید: قیمت خودروهای لوکس خارجی بعد از نوسانات نرخ ارز، تا 40 میلیون تومان هم بالا رفته و خودرویی که در گذشته 200 تا 210 میلیون تومان به فروش می‌رسید، اکنون به بهایی کمتر از 250 میلیون تومان، کمتر فروخته نمی‌شود. این نوسانات اگرچه زیاد است، اما مشتریان خاص خود را هم دارد.

این نمایشگاهدار می‌گوید: اگرچه 40 میلیون تومان پول زیادی است، اما فردی که خودروی 200 میلیون تومانی تا 300 میلیون تومانی خرید می‌کند، 40 میلیون تومان تفاوتش را هم می‌پردازد.

وی تصریح می‌کند: در برخی دیگر از انواع خودروهای خارجی که قیمتی حدود 40 تا 50 میلیون تومان داشته‌‎اند نیز، نوسانات نرخ ارز قیمت را 5 تا 10 میلیون بالا برده است، ضمن اینکه ایام پایانی سال و بالا رفتن تقاضا برای خرید و فروش‌ها نیز به این تب اضافه کرده است.

یکی دیگر از نمایشگاهداران حوالی میدان شهدا به خبرنگار مهر می‌گوید: عرضه برخی از انواع خودروهای داخلی از سوی نمایندگی‌ها محدودتر شده و همین امر حاشیه‌ای را در بازار بوجود آورده است، به این معنا که برخی‌ خودروسازان با کم کردن میزان عرضه، بازار سیاهی را دامن زده اند که مردم پول خود را به سمت خرید از نمایندگی‌هایی که آن مدل خودرو را موجود دارند، می‌برند و به نام تمامی اعضای خانواده خود خودرو می‌خرند و بعد در بازار آزاد به قیمت بالاتری می‌فروشند.

وی می‌افزاید: متاسفانه نظارت بر بازار خودرو اندک است و هر فردی قیمت خودرو را در بازار آزاد و خرید و فروش های غیررسمی به هر قیمتی که می‌خواهد، قیمتگذاری می‌کند، از سوی دیگر عدم عرضه برخی از انواع خودرو نیز مشکل آفرین شده است.

جدول قیمتی انواع خودروهای خارجی در بازار
نوع خودرو سال تولید قیمت
هامر H2 با کارکرد60 تا 70 هزار کیلومتر 2007   50 میلیون تومان
ام جی 550 با کارکرد 30 هزار کیلومتر  2010  42 میلیون تومان 
بنز C180 الگانس با کارکرد 120 هزار کیلومتر  1994  34 میلیون تومان 
بنز S350 لانگ‌کیلس با کارکرد 40 هزار کیلومتر  2007  220 میلیون تومان 
BMW 525 لاکچری فول در حد صفر کیلومتر ترخیص 2010  92.5 میلیون تومان 
پرادو 2 درب با کارکرد 54 هزار کیلومتر 2008  77 میلیون تومان
تویوتا کرولاXLI صفر کیلومتر 2012  59 میلیون تومان
لکسوس در حد صفرکیلومتر 2010 146 میلیون تومان
لندکروز 2009  68 میلیون تومان 
کایرون در حد صفر کیلومتر 2012 82 میلیون تومان
پورشه پانامرا4S صفر کیلومتر  2012  450 میلیون تومان 

 

 جدول قیمتی انواع خودروهای داخلی در آستانه نوروز
نوع خودرو سال تولید قیمت

پراید 131SX با کارکرد 1000 کیلومتر 

 1390 8.55 میلیون تومان 
پراید 132SL صفرکیلومتر  1390 9 میلیون تومان 
پژو206 تیپ 6 صفر کیلومتر 1390  19.7 میلیون تومان 
 پژو 207 در حد صفر 1390 21 میلیون تومان
پژو 405GLX صفر کیلومتر  1390  15.2 میلیون تومان 
زانتیا با کارکرد 39 هزار کیلومتر 1389 28.8 میلیون تومان
سمند سورن با کارکرد 600 کیلومتر 1390 17.6 میلیون تومان
سمند ال.ایکس سال صفر کیلومتر 1391 15.6 میلیون تومان
مگان E1 کاکررد 2000 کیلومتر 1390 35.3 میلیون تومان
آوانته با کارکرد 64 هزار کیلومتر 1386 25.5 میلیون تومان
تاکسی روآ 1388 11 میلیون تومان
کد مطلب 1551805

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