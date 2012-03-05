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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۲

برف و سرما مدارس استان زنجان را تعطیل کرد

برف و سرما مدارس استان زنجان را تعطیل کرد

زنجان - خبرگزاری مهر: بارش برف، برودت هوا و وقوع یخبندان موجب تعطیلی اغلب مدارس مناطق مختلف استان زنجان در نوبت صبح روز دوشنبه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل بارش برف، یخبندان، برودت هوا و لغزندگی سطح معابر، مدارس مقطع ابتدایی شهری و روستایی و راهنمایی روستایی نواحی یک و دو زنجان، تمام مقاطع تحصیلی مناطق انگوران، سجاسرود، بزینه رود، افشار، سلطانیه و شهرستان خدابنده در نوبت صبح امروز دوشنبه تعطیل است.
 
براین اساس همچنین مدارس مقطع ابتدایی شهرستانهای ابهر و خرمدره و مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهرستان ایجرود نیز در شیفت صبح امروز تعطیل خواهد بود.
 
براسال اعلام اداره کل هواشناسی استان زنجان فعلی شهر زنجان یک درجه سانتیگراد زیرصفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت سه درجه سانتیگراد سردتر شده است.
 
سامانه ای جوی که از چند روز گذشته در استان فعال بود امروز از این منطقه عبور خواهد کرد ولی هوای سرد همچنان بر استان حاکم بوده و از روز چهارشنبه به تدریج هوای استان گرمتر خواهد شد.
کد مطلب 1551807

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