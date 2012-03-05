دشمن با ترویج شایعات به دنبال بی اعتماد کردن مردم به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی استاد حسینی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح پایگاه امام جعفر صادق(ع) کارخانه نساجی کویر سمنان، افزود: یکی از اهداف دشمنان در جنگ نرم ایجاد فاصله بین رهبران انقلاب و کارگزاران متعهد با مردم است.

وی بیان کرد: دشمن از طریق ترویج شایعات و اخبار ناامیدکننده به دنبال بی اعتماد کردن مردم به نظام هستند و بسیج باید با تبیین سخنان رهبری، تبلیغ توانمندی های نظام و مقایسه شرایط مطلوب زندگی در ایران با دیگر جوامع، تبلیغ مشکلات اجتماعی-اقتصادی مردم در غرب و نشان دادن آثار بحران اقتصادی غرب و آمریکا بر مردم این کشور، تلاش دشمنان برای بی اعتماد کردن مردم را خنثی کند.

وی افزود: نیروهای بسیجی باید با رصد کردن اقدامات دشمن در ابعاد مختلف، جنگ نرم را برای جامعه تبیین و در هر محفل و مجلسی مردم را نسبت به این خطر هوشیار کنند.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با اشاره به نقش موثر بسیج در دوران دفاع مقدس، خاطر نشان کرد: اگر ما حضور بسیج در دفاع مقدس را به منزله عاشورای بزرگ ایران تلقی کنیم، می بینیم فضایی که بسیج در جبهه ها ایجاد کرد یک فرهنگ بسیجی بر گرفته از عاشورای حسینی می باشد.

استاد حسینی تصریح کرد: اگر بسیج مردمی نبود و مردم به خیابان‌ها نمی‌ریختند، انقلاب اسلامی ایران به پیروزی نمی‌رسید.

وی با اشاره به اینکه دشمنان پس از پیروزی انقلاب توطئه‌های مختلفی را‌ علیه نظام انجام دادند، تصریح کرد: دشمنان نظام و انقلاب پس از پیروزی انقلاب تلاش داشتند نظام و انقلاب نوپای جمهوری اسلامی ایران را در نطفه خفه کنند.

وی افزود: مدیر و کارگر کارخانه بسیجیانی هستند که به چرخ تولید مملکت کمک می کنند و بسیج کارگری باید همه توان خود را برای تولید بیشتر و بهتر هزینه نماید.

سرهنگ غریبی مسئول بسیج کارگری سپاه استان سمنان نیز در پایان این مراسم مهندس صندوقدار را به عنوان فرمانده پایگاه امام جعفر صادق(ع) کارخانه نساجی کویر سمنان معرفی کرد.