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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۸

هفته بیست و ششم لالیگا؛

رئال، اسپانیول را در هم کوبید/ پیروزی خفیف والنسیا

رئال، اسپانیول را در هم کوبید/ پیروزی خفیف والنسیا

تیم فوتبال رئال مادرید موفق شد در خانه خود مقابل اسپانیول به یک پیروزی پر گل دست پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان خوزه مورینیو با 5 گل میهمان خود اسپانیول را بدرقه کردند. در این دیدار که در حضور 68 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو برگزار شد رونالدو، خدیرا، هیگواین و کاکا برای رئال گلزنی کردند. در دیگر دیدارهای شب گذشته والنسیا یک بر صفر از سد گرانادا گذشتاتلتیک بیلبائو دو بر صفر رئال سوسیداد را شکست داد و ویارئال هم دو بر یک مغلوب زاراگوزا شد. تنها دیدار باقی مانده این هفته را لوانته و رئال بتیس برگزار خواهند کرد.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* رئال زاراگوزا 2 – ویارئال یک
گل‌ها: لوئیز گارسیا (86)، افرین خوارس (90) برای زاراگوزا و مارتینوچیو (16) برای ویارئال

*اتلتیک بیلبائو 2 – رئال سوسیداد صفر
گل‌ها: مارکل سوسائتا (25، 81)

* گرانادا صفر – والنسیا یک
گل: سوفیان فغولی (32)

* رئال مادرید 5 – اسپانیول صفر
گل‌ها: کریس رونالدو (24)، سامی خدیرا (38)، گونزالو هیگواین (47، 78)، کاکا (66)

جدول رده بندی:
1- رئال مادرید 67 امتیاز
2- بارسلونا 57 امتیاز
3- والنسیا 43 امتیاز
4- اتلتیک بیلبائو 37 امتیاز
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18- راسینگ سانتاندر 24 امتیاز
19- اسپورتینگ گیخون 21 امتیاز
20- رئال زاراگوزا 18 امتیاز

کد مطلب 1551810

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