رئال، اسپانیول را در هم کوبید/ پیروزی خفیف والنسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان خوزه مورینیو با 5 گل میهمان خود اسپانیول را بدرقه کردند. در این دیدار که در حضور 68 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو برگزار شد رونالدو، خدیرا، هیگواین و کاکا برای رئال گلزنی کردند. در دیگر دیدارهای شب گذشته والنسیا یک بر صفر از سد گرانادا گذشتاتلتیک بیلبائو دو بر صفر رئال سوسیداد را شکست داد و ویارئال هم دو بر یک مغلوب زاراگوزا شد. تنها دیدار باقی مانده این هفته را لوانته و رئال بتیس برگزار خواهند کرد.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* رئال زاراگوزا 2 – ویارئال یک

گل‌ها: لوئیز گارسیا (86)، افرین خوارس (90) برای زاراگوزا و مارتینوچیو (16) برای ویارئال

*اتلتیک بیلبائو 2 – رئال سوسیداد صفر

گل‌ها: مارکل سوسائتا (25، 81)

* گرانادا صفر – والنسیا یک

گل: سوفیان فغولی (32)

* رئال مادرید 5 – اسپانیول صفر

گل‌ها: کریس رونالدو (24)، سامی خدیرا (38)، گونزالو هیگواین (47، 78)، کاکا (66)

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 67 امتیاز

2- بارسلونا 57 امتیاز

3- والنسیا 43 امتیاز

4- اتلتیک بیلبائو 37 امتیاز

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18- راسینگ سانتاندر 24 امتیاز

19- اسپورتینگ گیخون 21 امتیاز

20- رئال زاراگوزا 18 امتیاز