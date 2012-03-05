اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی فجر در لرستان/ تقدیر از هنرمندان پیشکسوت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان عصر یکشنبه در اختتامیه جشنواره بین المللی هنرهی تجسمی فجر اظهار داشت: هنرمندان لرستان در زمینه هنرهای تجسمی حرفهای زیادی برای گفتن دارند که رسالت ما نمایش و انتشار آثار این هنرمندان برای کل کشور است.

حجت الاسلام علی اسماعیلیان تصریح کرد: این نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در استان لرستان است که همزمان با جشنواره بین المللی فجر در سراسر کشور برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جشنواره 40 هنرمند با 40 اثر در رشته های مختلف شرکت کرده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان افزود: هنرمندان در این جشنواره در قالب رشته های عکاسی، خوشنویسی، سرامیک، سفال، خوشنویسی تصویرگری، نقاشی و کاریکاتور آثار خود را به نمایش گذاشته اند.

وی اظهار داشت: در این جشنواره شش استان لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس شرکت داشتند که آثار هر کدام از این استانها در نوع خود جالب بوده است.

حجت الاسلام اسماعیلیان به برخی از ویژگیهای هنر و هنرمند اشاره کرد و گفت: هنر دو نوع مخاطب دارد، یک مخاطب خاص که در حوزه تخصصی و با یک دید تخصصی به آثار توجه دارد و یک مخاطب عام که نگاه او به هنر نگاهی غیرتخصصی و کلی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان افزود: از هنرمندان در عرصه هنرهای تجسمی می خواهم آثار خود را در مسیری خلق کنند که مردم با کار و اثر آنها ارتباط برقرار کنند.

حجت الاسلام اسماعیلیان تصریح کرد: باید آثار هنرمند به گونه ای باشد که مفاهیم آن اثر برای مخاطب عام نیز قابل فهم و درک باشد تا از آثار موجود استقبال بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان این مطلب که در عصر حاضر کاریکاتور و موسیقی به زبان بین المللی مردم جهان تبدیل شده است، اظهار داشت: در دنیای کنونی کشورگشایی دیگر وجود ندارد چرا که نوع نگرش ها فرق کرده است و امروز رقابت کشورها بر سر کنترل اذهان مردم است.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم اهدای جوایز در 2 بخش صورت گرفت.

در بخش تقدیر ویژه پیشکسوتان و فعالان شهرستانها از محمود نیک نژاد از شهرستان الیگودرز، کیومرث سلکی از کوهدشت، غلام رضا موساییان از خرم آباد، داریوش بیرانوند و سولماز عالی کیا از پلدختر، عبدالکرم بروجردی از بروجرد، مصطفی نظری و مراد امیری از دلفان، امیرحسین کولیوند از سلسله، رحیم بهرامی یار احمدی از دورود و غلام رضا آریان پور از ازنا تقدیر به عمل آمد.

همچنین در بخش تقدیر از حضور یافتگان در در جشنواره بین المللی فجر در بخش عکس جنبی از کلثوم پیامنی، در بخش خوشنویسی از محمد سلطانی لرستانی و در بخش عکس جنبی از سعید سروش تقدیر شد.

همچنین در بخش خوشنویسی از فرزاد مرادی اصل، در بخش تصویرگری بزرگسال از رضا دالوند، در بخش نقاشی مسابقه از علی فلاح کردی و علی آقا حسین پور، در بخش کاریکاتور از آرش فروغی و در بخش آموزشگاهها از مرتضی یوسفیان و شمس اله کوگانی تقدیر شد.