رفع مشکلات فرهنگی محرومان از اولویت های نخست مسئولان اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید یکشبنه شب در دیدار با پرسنل کمیته امداد امام خمینی(ره)، با اشاره به اینکه هم اکنون مشکلات فرهنگی مهترین بحث در کشور است، اظهار داشت: در این راستا این نهاد با راه اندازی مراکز مشاوره و مجموعه های فرهنگی نقش بسزایی در رفع مشکلات فرهنگی استان دارد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان، تصریح کرد: در این راستا باید مردم بویژه نسل جوان با آداب، رسوم و فرهنگ دیرینه خراسان جنوبی آشنا شده و این فرهنگ بومی را در جامعه نهادینه کنند.

رشید یکی از محورهای اصلی انقلاب اسلامی را توجه به محرومین و مستضعفین عنوان کرد و بیان داشت: جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) نیازمند حمایت و توجه در ابعاد مختلف فرهنگی،اجتماعی، خدمات رسانی و اشتغال هستند.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر حفظ کرامت انسانی محرومین جامعه از مسئولان کمیته امداد امام خمینی(ره) خواست: ضمن کمک به افراد محروم جامعه کرامت انسانی این افراد نیز حفظ شود.

وی با بیان اینکه فعالیت های اجرایی و اولویت های کاری این نهاد فرهنگی باید در راستای اشتغالزایی و خودکفا کردن محرومین برنامه ریزی و اقدام شود، تصریح کرد: ایجاد فرصت های شغلی برای اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه باید با اهتمام ویژه مسئولان پیگیری شده و موانع موجود در این راه مرتفع شود.

رشید گره گشایی از کار اقشار آسیب پذیر، توانمندی اقشار آسیب پذیر و ایجاد اشتغال را از مهترین رسالت های کمیته امداد امام خمینی(ره) برشمرد و افزود: با توجه به تاکید دین مبین اسلام مبنی بر کمک به محرومین، این رسالت امدادگران منطبق بر آموزه های دینی است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه کمک بدون واسطه در جامعه موجب اطمینان و اعتماد مردم به مسئولین می شود، یادآور شد: این نهاد در راستای کمک به محرومین و توجه به افراد آسیب پذیر جزء دستگاه های برتر است.