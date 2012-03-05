حمید مکارم شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن ایام تعطیلات نوروز و اوج گرفتن سفرهای خارجی هموطنان در این روزها، یادآور شد: یکی از مواردی که مسافران را در سفرهای خارجی با مشکل رو به رو می کند به همراه داشتن ارز غیر معتبر و تقلبی است.



وی تصریح کرد: برخی هم وطنان که قصد سفر به کشورهای خارجی را دارند از افراد ناشناس ارز تهیه می‌کنند و وارد کشور مقصد می‌کنند و این ارزها موقع معامله از آنها کشف می‌شود و آنان را درگیر حبس و زندان می‌کند.



رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم با تأکید بر اینکه باید ارز را از مراکز معتبر تهیه کرد، اظهار داشت: همچنین هموطنان عازم سفرهای خارجی باید رسید ارز خارجی را همراه خود ببرند.



وی افزود: به علاوه برخی از مسافران هستند که بعد از ورود به کشور خارجی مقصد، نسبت به تهیه ارز آن کشور اقدام می کنند که در این موارد نیز باید به قیمت ها توجه داشته باشند و کمی نرخ ارز آنها را وسوسه نکند و همچنین به جای بازار سیاه به مراکز معتبر مراجعه کنند.



عدم دریافت بسته‌های مشکوک از افراد ناشناس در فرودگاه‌ها



مکارم در ادامه متذکر شد: یکی از موارد دیگر که هموطنان باید به آن توجه داشته باشند، عدم دریافت بسته های مشکوک در فرودگاه های کشور به نیت کمک به هموطنان خارج از کشور است.



وی یادآور شد: در مواردی دیده شده افراد خلافکار در فرودگاه به سراغ مسافرانی که دارای ظاهری موجه هستند، می آیند و از آنها درخواست می کنند که این بسته کتاب، دارو، هدیه و ... را در فرودگاه مقصد تحویل شخص خاصی دهند.



99 درصد بسته های مشکوک تحویل داده شده در فرودگاه مواد مخدر هستند



رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم با بیان اینکه حدود 99 درصد این بسته ها مواد مخدر است، تصریح کرد: این بسته ها ممکن است در فرودگاه ایران یا کشور خارجی مقصد کشف شود و موجب دستگیری، زندان های طویل مدت یا حتی اعدام فرد بی اطلاع شود، لذا باید از گرفتن هر گونه بسته از افراد ناشناس به منظور تحویل در فرودگاه کشور مقصد، خودداری کرد.



مراقب دام سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی در سفرهای خارجی باشیم



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نکته قابل تامل دیگر در سفرهای خارجی این است که افراد مراقب باشند تا در دام سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی گرفتار نشوند.



مکارم یادآور شد: گاهی افراد با پیشنهاد کار، تجارت، گرفتن اقامت، بورسیه تحصیلی و انواع پیشنهادات جذاب به سراغ هموطنان ما می آیند و آنان را گرفتار فعالیت های جاسوسی می کنند، پس لازم است تا قبل از جواب دادن به این گونه پیشنهادات حتما به سفارت و یا سرکنسولی کشورمان در آن کشور مراجعه و موضوع را مطرح کنند تا از صحت و سقم آن مطلع شوند.



قم از استان‌های هدف سرویس‌های جاسوسی است



وی متذکر شد: به خصوص قم از استان های هدف سرویس های جاسوسی است و حساسیت بیشتری روی مسافرانی که از قم به کشورهای دیگر سفر می کنند، وجود دارد پس باید مراقبت بیشتری صورت گیرد.