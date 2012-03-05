رقابت برای دو کرسی مجلس ادامه دارد/ مشهدی ها 56 درصد مشارکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار رسمی حوزه انتخابیه مشهد و کلات نشان می دهد از میان 113 تن از نامزدهای انتخابات مجلس نهم، مردم مشهد با دادن 36.51 درصد آراء به امیرحسین قاضی‌زاده، 27.3 درصد آراء به هاشم بنی‌هاشمی و 26.13 درصد آراء به نصرالله پژمان‌ فر کسب خواستار حضور این سه نماینده در مجلس هستند.

بر این اساس چهار نامزدی که بیشترین آراء را بعد از راه یافتگان قطعی به مجلس کسب کرده‌اند برای مشخص شدن دو نماینده دیگر مشهد باید وارد میدان رقابتی دیگرشوند.

جواد کریمی‌قدوسی با کسب حدود 216 هزار رأی، جواد آرین‌منش با کسب حدود 184 هزار رأی، عفت شریعتی با کسب حدود 177 هزار رأی و محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی با به دست آوردن حدود 158 هزار، چهار نامزدی هستند که برای مشخص شدن تکلیف خود باید منتظر رای ملت باشند.

طبق اعلام رسمی مسئول اجرایی انتخابات فرمانداری مشهد نتایج آراء دیگر نامزدها که بیشترین رای را در حوزه مشهد کسب کرده اند، به ترتیب متعلق به انسیه غفوری شعرباف با 145 هزار و 545 رای، عبدالکریم جوادی با 98 هزارو 641 رای، ناصر توسلی زاده با 75 هزار و 150 رای و مجید خدایی با 7 هزار و 966 رای است.

جلیل محمودی محصل نیز با کسب 69 هزار و 785 رای، علی مولوی با 67 هزار و 488 رای و امیرالله شمقدری با 57 هزار و 538 رای وغلامحسین صاحبی نیز با 50 هزار و 351 رای در ادامه لیست بیشترین کسب کنندگان آرای مردم مشهد قرار دارند.

حسین فاکر خراسان با کسب 47 هزار رای، زهرا بهشتی با 43 هزار رای، جلال سید با 37 هزار رای و مهدی برادران نیز با 36 هزار رای در ردیف بعدی این لیست قرار دارند.

آرا مردم در شهرستان های خراسان رضوی توانست اسامی قطعی منتخبان راه یافته به مجلس را مشخص کند. طبق این آمار در حوزه انتخابیه نیشابور و تخت جلگه، حسین سبحانی‌نیا با 78 هزار و 688 رای و علی مروی با 71 هزار و 728 رای از مجموع 234 هزار و 240 رای ماخوذه به مجلس راه یافتند.

در حوزه انتخابیه چناران و بینالود از مجموع 95 هزار و 599 رای ماخوذه صحیح محمد دهقانی نقندر با 54 هزار و 485 رای به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه فریمان و سرخس و بخش‌های احمد‌آباد و رضویه از مجموع 133 هزار و 140 رای احمد سجادی با 38 هزار و 884 رای به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج نیز هادی شوشتری با 47 هزار و 172 رای از مجموع 109 هزار و 397 رای ماخوذه صحیح به مجلس راه یافت.

در حوزه کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد محمد اسماعیل‌نیا با 61 هزار و 461 رای از مجموع 149 هزار و 251 رای ماخوذه صحیح به مجلس راه یافت

در حوزه انتخابیه تربت‌حیدریه، مه‌ ولات و زاوه از مجموع 148 هزار و 392 رای ماخوذه صحیح ابوالقاسم خسروی سهل آباد با 81 هزار و 268 رای به مجلس راه یافت.

در حوزه گناباد و بجستان از مجموع 61 هزار و 101 رای ماخوذه صحیح محمد رجایی باغسیایی با 27 هزار و 102 رای به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه درگز نیز از مجموع 37 هزار و 138 رای ماخوذه صحیح حسین محمدزاده با 19 هزار و 168 رای به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب از مجموع 209 هزار و 573 رای ماخوذه صحیح محمدرضا محسنی ثانی با 53 هزار و 54 رای و رمضانعلی سبحانی‌فر با 52 هزار و 876 رای به مجلس راه یافتند.

در حوزه تربت حیدریه، مه‌ولات و زابه از ۱۴۸ هزار و ۲۹۳ رأی صحیح مأخوذه ابوالقاسم خسروی سهل‌آبادی با ۸۲ هزار و ۸۷ رأی راهی بهارستان نهم شد.

در حوزه سبزوار، جوین، جغتای و خوشاب ۲۰۹ هزار و ۵۷۳ رأی صحیح مأخوذه قرائت شد که محمدرضا محسنی ثانی با ۵۳ هزار و ۴ رأی و آقای رمضانعلی صباحی‌فرد با ۵۳ هزار و ۹۳۳ رأی توانستند بیشترین آرای این حوزه انتخابیه را از آن خود کنند.

در حوزه انتخابیه تربت جام و باخرز از ۲۵۹هزار و ۵۲۲ رأی غلامرضا اسداللهی ۱۱۲ هزار و ۶۸۱ رأی صحیح مأخوذه این حوزه انتخابیه را از آن خود کرد و راهی بهارستان نهم شد.

در حوزه انتخابیه چناران، طرقبه و شاندیز از ۹۵ هزار و ۳۹۲ رأی صحیح محمد دهقان نونغندر ۵۴ هزار و ۴۸۵ رأی کسب کرد.