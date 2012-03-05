دکتر حسین کلباسی اشتری، مدیرگروه فلسفه غرب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اهمیت مطالعات غرب شناسی و گستره آن در کشور گفت: در مورد مطالعات حوزه غرب شناسی، توجه به دو نکته حائز اهمیت است: نخست این است که غرب شناسی به عنوان یک رشته یا حوزه مستقل تعریف شده در میان سایر رشته های علمی لااقل در کشور ما سابقه نداشته است.

وی افزود: به تعبیر امروزی باید گفت که غرب شناسی یک حوزه میان رشته‌ای است؛ یک حوزه میان رشته ای یعنی مشتمل بر عناصر و عوامل و مؤلفه هایی از حوزه های تخصصی جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، فرهنگ، حقوق و مانند آنها که در یک وضعیت تألیفی می توانند موادی را احتمالا برای این حوزه فراهم کنند.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش تصریح کرد: نکته دوم این است که ما در غرب شناسی به دنبال شناخت مبانی و مبادی این محقق پدیده ای بنام غرب هستیم به عبارت دیگر اگر بتوانیم آن چیزی که غرب با آنها قوام پیدا کرد و در بستر تاریخی بسط و گسترش پیدا کرده است را به شکل نظری و براساس مؤلفه‌های علمی توصیف، تبیین و البته نقد کرد شاید آن بحثی که در فرهنگ ما تحت عنوان خودآگاهی از آن یاد می شود از این رهگذر حاصل شود.

مدیرگروه فلسفه غرب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اظهار داشت: در گروه غرب شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی محققان و فضلا حوزه و دانشگاه حضور دارند که تحقیقاتی را دنبال می کنند. نزدیک به یک دهه است که این مطالعات در حال انجام است و حاصل کار مجموعه ای از نوشته های این محققان تحت عنوان رهیافت‌های فلسفی در غرب معاصر بوده است که تا جلد ششم آن منتشر شده است و سه جلد دیگر هم به زودی و در اوایل سال آینده منتشر می شود.

کلباسی با بیان این که این مجموعه همان چیزی است که تحت عنوان مواد مطالعات غرب شناسی می توان از آن یاد کرد، بیان کرد: این تحقیق یکی از طرح های اصلی این گروه است. طرح های کلان دیگری هم تدوین شده است که اجازه دهید وقتی محصول آنها منتشر شد از آنها خبر دهیم، چون یک کار گروهی است به لحاظ حقوق مؤلفان نام آن محفوظ بماند و زمانی که منتشر شد در اختیار همگان قرار می گیرد.