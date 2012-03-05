مالک چلسی به دنبال "گواردیولا"/ مورینیو، کاپلو و بنیتز هم در فهرست هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، باخت یک بر صفر چلسی مقابل بولتون آخرین فرصت برای ویلاس بوآس بود و اکنون مالک باشگاه چلسی به دنبال جایگزین کردن یک مربی درجه یک است.

یک منبع نزدیک به "ای اس پی ان" گفت: "رومن می خواهد در جهان بهترین باشد و بنابراین گواردیولا گزینه خوبی به حساب می‌آید. البته یکی، دو مربی انگلیسی به نام های هری ردنپ و گلن هادل هم نامشان در میان است اما آبراموویچ معمولا مربیانی را دوست دارد که روی بورس هستند و آنها هم معمولا خارجی هستند.

گورادیولا هنوز در خصوص آینده خود تصمیم نگرفته و قراردادش را با بارسلونا تمدید نکرده است و آبراموویچ آماده است تا وی را تبدیل به ثروتمندترین مربی جهان کند.

گزارش ها حاکی از این است که آبراموویچ روز جمعه جلسه ای پنج ساعته با رافائل بنیتز داشته اما از آنجا که این مربی اسپانیایی خواستار قراردادی دست کم دوساله شده، توافق حاصل نشده است.

بر پایه گزارش گاردین، خوزه مورینیو، مربی حال حاضر رئال مادرید، و فابیو کاپلو، مربی پیشین تیم فوتبال انگلستان، هم در میان نامزدان مربیگری در استمفوردبریج قرار دارند.