ساخت یک میلیون و 100 هزار واحد مسکن روستایی

علیرضا تابش در گفتگو با مهر درخصوص میزان اعتبارات اختصاص یافته به طرح مقاوم سازی مسکن روستایی، گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و 400 هزار خانوار تحت پوشش این طرح در آمده اند و ساخت بیش از یک میلیون و 100 هزار واحد مسکونی روستایی به اتمام رسیده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زمان پایان طرح نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی را 10 ساله عنوان کرد و گفت: تاکنون 6 سال از اجرای این طرح می گذرد و تا 10 سال آینده تمامی مسکن های کم دوام و بی دوام روستایی نوسازی می شود.

تابش بابیان اینکه ما در کشور بیش از 60 هزار روستای بالای 50 خانوار داریمٰ، گفت: در حدود 4 میلیون واحد مسکونی در این روستاها وجود دارد که همواره مشکل اساسی این واحدها فرسودگی و بی دوامی بر اثر حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله بوده است.

رئیس بنیاد مسکن با بیان اینکه دغدغه دولت بهسازی و نوسازی واحدهای مسکن روستایی است، بیان کرد: از سال 84 تاکنون بنیاد مسکن موظف شده است که سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی را مقاوم سازی و نوسازی کند.

وی با اشاره به اینکه این طرح تاکنون ادامه داشته است، اظهار داشت: در طرح مسکن روستایی از مردم برای مشارکت در ساخت استفاده کردیم و با اعتبارات ارزان قیمت و طولانی مدت، روستاییان به ساخت واحدهای خود تشویق شدند.