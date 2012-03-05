به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری قم تاکنون برای دو پروژه مهم شهری 550 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرده که از این مقدار سهم پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) 400 میلیارد تومان با سود 16 درصد و برای فاز 5 پروژه عمار یاسر 150 میلیارد تومان با سود 17 درصد اوراق مشارکت فروخته شد.



پس از اینکه بانک مرکزی برای برون رفت از آشفتگی‌های اقتصادی اقدام به تغییر نرخ سود بانکی و همچنین نرخ سود اوراق مشارکت در بسته جدید سیاستی نظارتی کرده بود بسیاری از خریداران این اوراق از سراسر کشور با مدیران شهری تماس گرفته و خواستار افزایش نرخ سود اوراق مشارکت شده‌اند.



شهرداری قم برای رضایتمندی خریداران این اوراق اعلام کرد که سود اوراق مشارکت دو پروژه ذکر شده از 16 و 17 درصد به 20 درصد افزایش یافته است.



این مسئله از آنجا حائز اهمیت است که دوم آبان ماه 91 قسط اول سود اوراق مشارکت پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) باید پرداخت شود. از آنجایی که این رقم باید هر سه ماه یکبار پرداخت شود، قبل از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، شهرداری می‌بایست هر سه ماه حدود 16 میلیارد تومان پرداخت می‌کرد اما با افزایش نرخ سود، این رقم به حدود 20 میلیارد تومان افزایش یافته است.



برای پروژه فاز 5 عمار یاسر نیز که تاکنون هر به ازای هر ماه 6 میلیارد و 500 میلیارد تومان پرداخت می‌شد، این رقم به 7 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافته است.



نگران پرداخت سود اوراق مشارکت نباشید



در این زمینه محمد زمانی مدیر اوراق مشارکت شهرداری قم در مورد پرداخت سود اوراق مشارکت پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) اظهار داشت: بر اساس محاسبه جدید پرداخت نرخ سود، سالانه 80 میلیارد تومان سود اوراق مشارکت این پروژه باید پرداخت شود که اولین قسط آن آبان ماه امسال است.



وی در پاسخ به نگرانی برخی افراد در خصوص چگونگی تامین این منابع برای پرداخت به خریداران اوراق مشارکت گفت: در این زمینه نگرانی وجود ندارد چراکه یکی از منابع تامین اعتبار، فروش زمین‌های تملک شده است.



به گفته زمانی بیش از دو میلیون متر مربع زمین در طرح بلوار پیامبر اعظم(ص) تملک شده که اگر 25 درصد آن قابل فروش باشد هزینه سود اوراق مشارکت به راحتی تامین می‌شود.



وی ادامه داد: زمین‌های بر بلوار پیامبر اعظم(ص) به ازای هر متر مربع از 2 تا 5 میلیون تومان و زمین‌های اطراف شهر قم بیشتر از این مقدار برآورد شده است.



مدیر اوراق مشارکت شهرداری قم گفت: علاوه بر این، دولت هم می‌تواند بخشی از سود اوراق مشارکت را در قالب بودجه عمرانی تقبل کند.



آمادگی بانک مرکزی برای اعلام مرحله دوم اوراق عمار یاسر



زمانی به فروش اوراق مشارکت پروژه فاز 5 عمار یاسر اشاره کرد و گفت: برای این پروژه 450 میلیارد تومان اوراق مشارکت در نظر گرفته شد اما به دلیل کمبود نقدینگی در ایام پایانی سال 150 میلیارد تومان از این مقدار به فروش رفت.



وی اضافه کرد: در حال حاضر بانک مرکزی آمادگی اعلام فروش مرحله دوم این پروژه را دارد و در صورت موافقت مسئولان شهری 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش می‌رسد.



به گفته زمانی با توجه به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، اقبال عمومی برای خرید اوراق این پروژه بسیار بالا خواهد بود.



وی با بیان اینکه تاکنون دو مرحله از پرداخت سود اوراق مشارکت پروژه عمار یاسر انجام شده است، اظهار کرد: سود این اوراق به صورت ماهانه پرداخت می‌شود و بر اساس افزایش نرخ سود از 17 درصد به 20 درصد، حجم واریزی آن در سه ماه از 6 میلیارد و 500 میلیون تومان به حدود 7 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش می‌یابد.



به گفته زمانی اوراق مشارکت این پروژه 12 دی ماه 89 به فروش رفته و سالانه حدود 30 میلیارد تومان برای سود این اوراق به صورت علی الحساب پرداخت می‌شود.