51 پروژه گردشگری قم در انتظار تأمین اعتبار

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر ظرفیت فعلی تخت‌های مراکز اقامتی قم را کمتر از 5 هزار تخت اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 128 پروژه گردشگری با اعتباری بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال در حوزه گردشگری قم تعریف شده است که از این تعداد 51 پروژه بین 20 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما منابع اعتباری برای ادامه روند اجرای این پروژه‌ها اختصاص نیافته است.



علیرضا ارجمندی میزان اعتبارات مورد نیاز برای اتمام این پروژه‌ها را بیش از هزار میلیارد ریال محاسبه کرد و افزود: در صورتی بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات مورد نیاز اقدام کنند این پروژه‌ها در کمتر از سه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.



وی با اشاره به زائرپذیربودن قم اظهار داشت: بر اساس محاسبه انجام شده، قم نیاز به 50 هزار تخت اقامتی دارد در حالی که تعداد تخت‌های فعلی مراکز اقامتی قم یک دهم نیاز استان است.



به گفته مدیرکل میراث فرهنگی قم از بین پروژه‌های در حال اجرا، بیش از 20 پروژه مربوط به هتل‌های بالای 3 ستاره و مابقی آنها هتل‌های یک و دو ستاره و دیگر مراکز اقامتی است.



وجود 500 خانه استیجاری غیرمجاز



وی خانه‌های استیجاری را بخشی از امکانات استان در تامین اقامتگاه‌های زائران عنوان کرد و افزود: از آنجایی که مدت اقامت بسیاری از زائران در قم کمتر از یک شبانه روز است اقبال زائران به اقامت در مراکز ارزان قیمت بیشتر است، از این رو طرح‌های کمپ سازی و ساماندهی خانه‌های استیجاری در اولویت قرار گرفته است.



ارجمندی اعطای مجوز کوتاه مدت به خانه‌های استیجاری را یکی از سیاست‌های میراث فرهنگی دانست و تاکید کرد: البته در صدد هستیم که خانه‌های استیجاری به گونه‌ای رونق پیدا کنند که در ایام تعطیلات که زائران زیادی به قم مسافرت می‌کنند از این خانه‌ها استفاده شود.



وی اظهار داشت: ساماندهی خانه‌های استیجاری در دستور کار قرار گرفته و از دو ماه پیش هیچ مجوز جدیدی صادر نشده تا از خانه‌هایی که دارای مجوز هستند بازرسی شود.



ارجمندی گفت: به زودی جلسه‌ای برای بررسی و سیاستگذاری لازم پیرامون فعالیت خانه‌های استیجاری برگزار می‌شود.



وی از اعطای مجوز به 90 خانه استیجاری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از 500 خانه استیجاری غیرمجاز در اطراف حرم حضرت معصومه(س) شکل گرفته‌اند که متاسفانه از امکانات مناسبی برخوردار نیستند.



مدیرکل میراث فرهنگی قم تصریح کرد: به خاطر اینکه در دراز مدت بنا نیست سیاست گسترش خانه‌های استیجاری را دنبال کنیم، در پی رایزنی با سازمان‌های مختلف برای جذب سرمایه‌گذار هستیم تا تاسیسات گردشگری خرد مثل کمپ‌ها و تاسیساتی که در بلندمدت احداث می‌شوند مثل هتل‌ها رشد یابند.



به گفته ارجمندی اگر این تاسیسات توسعه یابند تعداد خانه‌های استیجاری غیرمجاز کمتر می‌شود.



تهیه نرم‌افزار مراکز اقامتی



مدیرکل میراث فرهنگی استان قم از تهیه نرم ‌افزار معرفی مراکز اقامتی این استان خبر داد و اظهار داشت: در این نرم افزار تمامی خانه‌های استیجاری، هتل‌ها و تاسیسات گردشگری معرفی شده و این نرم‌افزار اطلاعات خوبی به زائران ارائه می‌کند.



وی اظهار امیدواری کرد که با ارائه این نرم افزار، زائران با اطلاعات کافی، اقامت‌های مناسب با قیمت‌های مورد علاقه را انتخاب می‌کنند و این مسئله باعث جلوگیری از توسعه خانه‌های استیجاری غیرمجاز می‌شود.