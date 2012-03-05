مدارس ابتدایی بروجرد تعطیل شد/ محورهای مواصلاتی باز است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر بارش برف و یخبندان در بروجرد به منظور حفظ سلامت و عدم آسیب رسیدن به دانش اموزان مقطع ابتدایی مدارس نوبت صبح در این شهرستان تعطیل اعلام شد.

این در حالیست که همچنان بارش برف در سطح محورهای مواصلاتی بروجرد ادامه دارد.

رئیس اداره راه و ترابری بروجرد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسیر تمام راههای مواصلاتی شهرستان بروجرد باز است.

غلامحسین هدایت پور ادامه داد: به دنبال بارش برف از دیروز عصر تاکنون اکیپ های امداد جاده ای در مناطق مشخص شده و در مسیر راههای مواصلاتی شهرستان بروجرد مستقر شده اند.

وی افزود: در حال حاضر بارش برف و کولاک در مناطق هیراب بروجرد و اشترینان ادامه دارد و نیروهای راه و ترابری تمامی مسیرها را نمک پاشی کرده و جاده های مواصلاتی شهرستان بروجرد کاملا باز است و مشکلی در خصوص انسداد جاده ای نداریم.