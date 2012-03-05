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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

رویترز خبر داد:

هند در صدد کاهش نفت وارداتی از ایران است

هند در صدد کاهش نفت وارداتی از ایران است

رویترز در خبری مدعی شد که دو پالایشگاه بزرگ هندی خریدار نفت ایران در صدد کاهش نفت وارداتی از جمهوری اسلامی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل منابع خبری گفت: پالایشگاه بنگلور و شرکت پتروشیمی(MRPL) اعلام کردند که در صدد آن هستند تا واردات نفت خود از ایران را 44 درصد کاهش داده و میزان وارداتی خود از ایران را در سال 2012 به 80 هزار بشکه در روز برساند.

رویترز بر آورد می‌کند که کاهش نفت وارداتی این دو شرکت از ایران، می تواند کل نفت وارداتی هند از ایران را تا 20 درصد کاهش دهد.

رویترز گفت: شرکت پتروشیمی MRPL همچنین از برنامه خود برای کاهش قابل توجه نفت وارداتی در سال مالی جدید که از آوریل شروع خواهد شد خبر داده است.

کد مطلب 1551826

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