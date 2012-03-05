بیکاری در زنجان مشهود است/ برخی ها دوست ندارند مشکلات مطرح شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید یعقوب موسوی شامگاه یکشنبه در مراسم شکرگزاری منتخبین مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه بحث مسکن و اشتغال باید به عنوان یک اصل مهم در جامعه مطرح باشد، ادامه داد: مسئولان در توزیع اشتغال بین پسران و دختران برنامه ریزی خوبی صورت نداده اند.

حجت الاسلام موسوی با طرح این موضوع که مسئولان استان زنجان در توزیع شغل، برخی موارد را به دختران اختصاص داده اند، افزود: در توزیع اشتغال باید پسران در مرحله نخست باشند چون تامین مخارج زندگی برعهده و وظیفه مرد است و توزیع اشتغال بدون برنامه ریزی موجب بروز مشکلات در جامعه و عدم تمایل پسران به تشکیل خانواده می شود. امام جمعه موقت زنجان با بیان اینکه برخی دوست ندارند مشکلات استان مطرح شود، از منتخبین استان در مجلس نهم خواست با تمام توان در راستای رفع مشکلات مردم استان به خصوص قشر جوان که دارای پتانسیل ها و ظرفیت های خوبی هستند تلاش کنند. حجت الاسلام موسوی در ادامه با بی ثمر دانستن تلاش غرب علیه ملت ایران برای تاثیرگذاشتن در حضور آنها برای انتخابات مجلس نهم گفت: ملت ایران عملا ثابت کردند که هرگز تسلیم جوسازیها نخواهد شد.

وی با یادآوری اینکه انقلاب اسلامی ایران حاصل خون هزاران شهید است، افزود: این شهدا برای دفاع از حاکمیت قرآن و تمامیت ارضی شهید شدند و مردم ایران در صحنه های مختلف ثابت کردند که هرگز به خون شهدا پشت نمی کنند.

وی با تاکید براینکه صحنه حضور 12 اسفندماه، صحنه شکست دوباره آمریکا و دنیای استکبار از ملت بزرگ ایران بود ادامه داد: حضور حداکثری و آگاهانه ملت بزرگ ایران در صحنه انتخابات 12 دی شکستی برماهها تلاش و جوسازیها آمریکا وایادی استکبار برای تاثیرگذاشتن بر حضور ملت ایران بود.

حجت الاسلام موسوی با تاکید بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مفت و مجانی به دست نیامده است، افزود: ایران اسلامی ایران حاصل خون شهیدانی بزرگ و عالیقدر است که برای حفظ ذره ذره خاک ایران و دفاع اسلام و حریم ولایت به شهادت رسیدند.

امام جمعه موقت زنجان با تشریح مولفه ها و شرایط یک نماینده افزود: نماینده اصلاح باید دارای ویژگیهای همانند تعهد و تدین، ایمان، متخصص بودن باشد.

حجت الاسلام موسوی در ادامه به معرفی محمد اسماعیلی و محسن علیمردانی منتخبین مردم حوزه انتخابیه زنجان و طارم در مجلس پرداخت و افزود: دکتر اسماعیلی و دکتر علیمردانی از چهره های خوشنام، موفق، متدین، از خانواده محترم شهدا و دارای تعهد و تخصص هستند.

وی ادامه داد: محمد اسماعیلی به عنوان فرماندهی بزرگ و تاثیرگذار در هشت سال دفاع مقدس و حامی و پیرو ولایت بوده است و همواره در خدمت به نظام و مردم حاضر و فعال بوده است.

امام جمعه موقت زنجان افزود: دکتر علیمردانی نیز دیگر منتخب مردم حوزه انتخابیه زنجاان و طارم شخصیتی تاثیرگذار، مومن و متعهد و دارای تخصص هستند.