به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با معرفی برگزیدگان و اهدای نشان عالی تجسمی کشور به 9 هنرمند یکشنبه شب 14 اسفندماه در تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمود شالویی؛ مدیر کل هنرهای تجسمی گفت: امروز پرونده چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر بسته و پرونده‌ای دیگر گشوده می‌شود و هنرهای تجسمی بدون توقف به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

شالویی با قدردانی از مشارکت هنرمندان در جشنواره تجسمی فجر گفت: سال90، 47 رویداد مهم هنرهای تجسمی از سوی مرکز تجسمی برگزار شد که در مجموع حدود 11900 هنرمند با 71500 اثر در آنها شرکت داشتند و این بیانگر پویایی و فعالیت هنرهای تجسمی در سراسر کشور است.

مدیرکل هنرهای تجسمی با اشاره به جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر افزود: این جشنواره مهمترین رویداد هنرهای تجسمی کشور است و چهارمین دوره جشنواره فجر در 9 رشته تجسمی و بخش فیلم‌های مستند در تهران، 30 استان و 10 کشور برگزار شد. بخش بیداری اسلامی از موضوعات مهمی بود که در جشنواره به آن پرداخته شد و نظر معاونت هنری اختصاص جایزه ویژه‌ای برای این بخش بود اما هیات داوران اثری را که ارزش هنری و جایگاه لازم برای دریافت این جایزه ویژه را داشته باشد تشخیص نداد و در هر رشته برگزیدگانی معرفی می‌شوند.

شالویی با اشاره به نمایش آثار جشنواره در خارج از کشور گفت: آثار عکس پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی در این دوره جشنواره در دیگر کشورها به نمایش گذاشته شد.

حمید شاه‌آبادی؛ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنران بعدی این مراسم بود که گفت: جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در قامت یک جشنواره واقعی بین‌المللی برگزار شده‌است و توانسته استقبال و توجه جامعه هنری را معطوف خود کند.

شاه‌آبادی در ادامه گفت: رویکرد ما در عرصه هنر می‌بایست همچنان بالنده و متعهدانه باشد و جایگاه جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر به این اندیشه نزدیک است.

در ادامه محمدعلی رجبی؛ دبیر کل چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر نیز در این مراسم گفت: سخن از فجر انقلاب اسلامی، چهره‌گشایی و پرده‌براندازی از حقیقت انسان است. روندگان این طریق طلوع آن را مشاهده کرده‌اند و چهره زیبای انسان و انسانیت را که به نور حق مجسم است نوید می‌دهند. دیر نیست که آن چهره پرفروغ ظاهر گردد و همگان جلوه حقیقی انسان را به مشاهده بنشینند.

رجبی در ادامه گفت: آنچه در انقلاب اسلامی نویدبخش هنرمندان است تجدید عهد با میراث معنوی اسلام است تا اگر جشنواره‌ای هنری به نام فجر برپا می‌شود، اسمی بی‌مسما بر جای نماند. دوسالانه‌های تجسمی محملی برای ارایه تجربیات آزاد هنرمندان تجسمی در مدت دو سال است که جایگاه خود را حفظ کرده و می‌بایست پرشور ادامه یابد اما چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر که به همت مسوولان محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محقق شده‌است این افتخار را دارد تا در چهارمین دوره موضع فرهنگی خود را اعلام کند و جامعه هنرهای تجسمی کشور را به سوی موازین معنوی و پشتوانه تجربه گران‌بهای هنر اسلامی بخصوص هنرهای اسلامی ایران متوجه سازد تا در آینده شاهد زبانی نو در هنر ایران به پشتوانه هنر ملی و اسلامی باشیم.

دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی در ادامه افزود: برای تحقق آرمان‌های مقدس این جشنواره می‌بایست دبیرخانه‌ای مستقل در مکانی مشخص ایجاد شود تا در ایام، مقاصد عالیه جشنواره فجر را دنبال کند.

در ادامه مراسم با حضور محمود جوادی پور؛ نقاش پیشکسوت، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل هنرهای تجسمی، دبیر جشنواره و رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با اهدای نشان عالی جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر از 9 هنرمند تجلیل شد.

فرشید مثقالی، کاظم چلیپا، مجید مهرگان، محمد حسین حلیمی، سید عباس میرهاشمی، محسن نوری نجفی، نادر قشقایی، زنده یاد ابوالفضل عالی و محمد حسینی موحد در اختتامیه جشنواره مورد تجلیل قرار گرفتند و نشان عالی جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر به آنان اهدا شد. همچنین از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی لوح قدردانی و هدایایی به این هنرمندان اهدا شد.



همچنین در این مراسم با اهدای لوح و هدیه از خدمات مسعود زنده روح کرمانی در اجرای دوره جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر قدردانی شد.

کتاب چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر شامل تمامی آثار جشنواره نیز در این مراسم رونمایی شد. اثر سفالی نازک از انجمن سفال شاهرود نیز در این مراسم رونمایی شد. در ادامه مراسم برگزیدگان رشته‌های مختلف جشنواره و بخش بیداری اسلامی، همایش و فیلم جشنواره معرفی شدند و جوایز آنان اهدا شد.



جوایز برگزیدگان توسط نصرالله افجه‌ای، عباس جمالپور، بهمن عبدی، عطیه مرکزی، فرهاد ابراهیمی و محمد علی رجبی اهدا شد و جوایز بخش بیداری اسلامی توسط منیژه آرمین، سید مسعود شجاعی طباطبایی، علی هاشمی شهرکی، احمد آقاقلی زاده، غلامعلی طاهری، نادر قشقایی و حسین غلامی اهدا شد.



بیانیه داوران بخش فیلم را اکبر عالمی خواند و جوایز این بخش توسط احمد میرعلایی؛ مدیر عامل بنیاد فارابی و حیدر رحیمی؛ دبیر بخش فیلم‌های مستند تجسمی اهدا شد.



اجرای کلیپ با تصاویر آثار چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر، اجرای پرفورمنس، نقالی و اجرای برنامه توسط مهران رجبی از دیگر برنامه‌های اختتامیه بود.