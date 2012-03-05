پنج خط برای متروی اصفهان طراحی شد/ آثار تاریخی آینده شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج روسولی‌ها یک شنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: تمام معابر و خیابانهای سطح شهر اصفهان باز خواهد شد و هر خیابانی که در سطح شهر اصفهان واقع شده تکمیل می‌شود.

وی در ادامه در خصوص خط اول متروی اصفهان و واگن‌های این خط با اشاره به اینکه اقدامالات لازم برای ساخت واگن انجام شده، اظهار داشت: قرار است شرکت واگن سازی که متعلق به کشور چین است در اصفهان مستقر شود و قرارداد آن نیز بسته شده است.

حاج رسولی‌ها تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی برای قطار شهری ندارم و فقط باید مدیرعامل سازمان قطار شهری و سازنده کابین در این عرصه فعالیت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در سال 90 قرار بود از دو هزار میلیارد دلاری که مجلس برای متروی استانها تصویب کرده بود مبلغ 200 میلیارد تومان به اصفهان اختصاص یابد، گفت: سهم اصفهان برای سال آینده نیز 150 میلیارد تومان است و واوراق مشارکت نیز در این خصوص داریم.

رئیس شورای شهر اصفهان همچنین به پروژه‌های شهری در سطح شهر اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: امسال نزدیک به 606 پروژه در سطح شهر اصفهان در برنامه بود و در سال آینده نیز این تعداد به 909 پروزه رسیده است.

حاج رسولی‌ها در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت بالای آثار تاریخی در اصفهان نیز اشاره کرد و یادآور شد: اصفهان شش هزار اثر تاریخی دارد چنانچه ما در این استان سی و سه پل، چهارباغ و ... را داریم و با آن درگیر هستیم و در این خصوص حساسیت شهری لازم وجود دارد.

وی ادامه داد: باید در مسائل تاریخی شهری تعامل باشد و آینده شهر اصفهان به سبب وجود همین آثار تاریخی دارای ارزش و اهمیت است.

رئیس شورای شهر اصفهان در ادامه سخنان خود یادآور شد: در بودجه سال آینده برای حمل و نقل عمومی مبلغ چهار هزار میلیارد تومان برای خرید اتوبوس دیده شده است.

به گزارش مهر، حاج ‌رسولی‌ها در بخش دیگری از سخنان خود حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را ستودنی عنوان کرد و اظهار داشت: این حضور پرشور باعث شد تا بسیاری از سیاستهای خصمانه دشمنان جمهوری اسلامی که در راس آن آمریکا قرار دارد با شکست روبه رو شود و قطعا دشمن در این عرصه به عقب برگشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هر مسئول پاسخگویی زمانی که این حضور را دیده در داخل کشور هم مجبور می‌شود در سیاستهای اجرایی خود تجدید نظر کند و بدانید که این حضور پشتوانه خوبی برای فعال شدن مسئولان کشور خواهد بود و به تبع مسئولان استانی و کشور بر خود واجب دانسته گامهای بلندتری برای مردم بردارند.