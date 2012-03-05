بوستان بزرگ ولایت در حصارامیر پاکدشت افتتاح می شود

اکبر مبشر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بوستان در حدود 100 هکتار است که فاز اول آن در هفته منابع طبیعی با حضور مسئولان افتتاح خواهد شد.

وی گفت: در روز دوم منابع طبیعی نیز بوستان روستایی پنج هکتاری در توچال افتتاح خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: در روز سوم هفته منابع طبیعی نیز که با عنوان "حفاظت و قانون" است، یگان این اداره گشت عمومی دارد.

وی یادآور شد: روز پنجم که با عنوان "منابع طبیعی و آموزه های دینی" و مصادف با روز جمعه است، امام جمعه پاکدشت در خصوص منابع طبیعی سخنانی ایراد می کند و همچنین نهال رایگان نیز بین مردم بر اساس تقاضاها و میزان نهالهایی که به این منطقه تخصیص داده می شود، توزیع خواهد شد.

مبشر افزود: در روز ششم هفته منابع طبیعی نیز در دبیرستان دخترانه فدک غرس نهال در دستور کار است که برای اشاعه فرهنگ حفظ و توسعه منابع طبیعی در بین دانش آموزان صورت می گیرد.

غرس نهال در پردیس ابوریحان پاکدشت

وی عنوان کرد: همچنین غرس نهال در دانشگاه پردیس ابوریحان با حضور مردم و مسئولان صورت خواهد گرفت.

مبشر افزود: 34 هزار هکتار اراضی ملی در شهرستان پاکدشت موجود است که 32 هزار هکتار آن سند خورده و مابقی که دو درصد را شامل می شود، در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: یگان حفاظت از محیط زیست فعال است و همواره با همیاران ارتباط داشته تا بتوانند حفظ منابع طبیعی را در میان اقشار مختلف جامعه ترویج بدهند.

نهالهای کاشته شده شناسنامه دار می شوند

این مسئول ادامه داد: برخی از نهالهایی که در هفته منابع طبیعی کاشته می شود، مانند درخت زیتون شناسنامه دار خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه هفته منابع طبیعی از 15 الی 21 اسفندماه است، در خصوص روزشمار هفته منابع طبیعی در سال 90 نیز گفت: روز اول با عنوان "جشن درختکاری"، روز دوم با عنوان "منابع طبیعی و آبخیزداری، احیا، پوشش گیاهی"، روز سوم با عنوان "منابع طبیعی، حفاظت و قانون"، روز چهارم با عنوان "مدیریت پایدار سرزمین، کاهش اثرات بلایای طبیعی"، روز پنجم با عنوان "منابع طبیعی، آموزه های دینی، سازمانهای مردم نهاد" و روز ششم با عنوان " منابع طبیعی، همیاران طبیعت و رسانه ها" و روز هفتم با عنوان "منابع طبیعی، پژوهش، مدیریت پایدار کشاورزی" نامگذاری شده است.