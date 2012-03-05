اعلام فرصت بررسی مدارک برای داوطلبان آزمون دستیاری سال91

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج بررسی مدارک اولیه متقاضیان و داوطلبان پذیرش دستیاری سال 91 از تاریخ 20 تا 23 اسفند بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است.

وی افزود: کلیه داوطلبانی که طبق بررسی های انجام شده دارای نقص مدارک جهت شرکت در آزمون هستند، باید در مهلت اعلام شده با استفاده از کد رهگیری وارد سایت مرکز سنجش شوند و پس از مشاهده پرونده شخصی خود نسبت به رفع نقص و تکمیل مدارک ارسالی اقدام کنند.

ضیایی تاکید کرد: عدم تکمیل مدارک در مهلت مقرر به منزله انصراف از آزمون دستیاری سال 91 است.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی یادآور شد: در این مرحله از بررسی مدارک، مستندات مربوطه به سهمیه های داوطلبان دستیاری مورد بررسی قرار نگرفته است و داوطلبان نسبت به صحت مدارک ارسالی مسئولیت دارند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در صحت مدارک بر عهده داوطلبان است.

ضیایی تاکید کرد: افرادی که در آزمون دستیاری سال 91 ثبت نام نکرده اند نمی توانند در مهلت بررسی مدارک در آزمون ثبت نام کنند.

به گزارش مهر، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی در تاریخ پنجشنبه 31 فروردین ماه سال 91 در 18 شهر و 26 رشته برگزار می شود.