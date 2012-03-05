به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی روز دوشنبه مجلس درباره بررسی لایحه بودجه 91 از کمیسیون های مجلس خواست هر چه سریعتر نظرات خود را ارائه کنند تا هفته آینده کمیسیون تلفیق بودجه کار خود را آغاز کند.



وی گفت: با توجه به عدم اقدام به موقع دولت در ارائه بودجه آن هم با تاخیر دو ماهه، به نظر می رسد چاره ای جز ارائه طریق، نظیر سال گذشته به صورت بودجه برای دو ماه اول سال 91 را نخواهیم داشت و مناسب است کمیسیون بودجه با کمک دولت متن آن را برای هفته آینده تنظیم و به مجلس ارائه کند.



