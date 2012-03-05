"تقویم چوپانی" روایت یک سنت 1000 ساله است

به گزارش خبرنگار مهر، در این مستند زندگی مردی از منطقه لاله‌زار بردسیر کرمان تصویر می‌شود که با استفاده از ستارگان و کواکب زندگی می‌کند.

در سال‌های دور و در دورانی که ساعت اختراع نشده بود، ایرانیان از روی حرکت ستارگان و تقسیم‌بندی‌های آنان، اوقات شرعی و هنگام کاشت محصولات کشاورزی را در می‌یافتند و عیسی ابن ماهان ماهانی ساعت ستاره‌ای را برای اولین بار اختراع کرده که دقت و صحت آن بعد از گذشت سال ها موردتایید کارشناسان زبده واساتید برجسته این علم بوده‌است.

هنوز بعد از گذشت 1000 سال در لاله‌زار بردسیر، عشایر و دهقانانی براساس همان سنت قدیمی و از روی ستارگان و کواکب به کشاورزی پرداخته واوقات شرعی را تشخیص می‌دهند.

مستند "تقویم چوپانی" آماده پخش است. عوامل این مستند عبارتند از تهیه‌کننده: مجید فدایی، کارگردان: محسن مجیدی و بهارک شاهرخی و تصویر بردار: فخری‌زاده.