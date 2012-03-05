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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۲۱

هفته بیست و ششم سری آ؛

پیروزی لاتزیو در دربی رم/ توقف اینتر مقابل کاتانیا

پیروزی لاتزیو در دربی رم/ توقف اینتر مقابل کاتانیا

رقابتهای هفته بیست و ششم سری آ شب گذشته با برگزاری چندین دیدار ادامه یافت که در مهمترین آنها لاتزیو موفق شد همشهری خود رم را از پیش رو بردارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دربی شهر رم که در حضور 37 هزار تماشاگر برگزار شد مارتن استکلنبرگ دروازه بان رم به دلیل خطای آشکار به روی میروسلاو کلوزه با کارت قرمز جریمه و از زمین اخراج شد. یک ضربه پنالتی هم به سود لاتزیو اعلام شد که اندرسون هرنانس آن را به گل تبدیل کرد.

اما فابیو بورینی 6 دقیقه بعد نتیجه را به تساوی کشاند. نیمه نخست با همین نتیجه به پایان رسید اما در نیمه دوم استفانو مائوری در دقیقه 62 بار دیگر برای لاتزیو گلزنی کرد تا شاگردان ادی ریا بار دیگر پیش بیفتند.

رم 10 نفره تا پایان نتوانست نتیجه بازی را تغییر دهد و در نهایت با نتیجه دو بر یک این بازی را واگذار کرد. لاتزیو هم با این پیروزی 48 امتیازی شد و تا رده سوم جدول رده بندی صعود کرد. در دیگر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر به دست آمد:

* پارما یک – ناپولی 2
گل‌ها: کریستین زاکاردو (پارما)، ادینسون کاوانی (40)، اسکیل لاوتزی (86) برای ناپولی

* رم یک – لاتزیو 2
گل‌ها: اندرسون هرنانس (10، پنالتی)، استفانو مائوری (61) برای لاتزیو و فابیو بورینی (16) برای رم
اخراج: مارتن استکلنبرگ (9) از رم و لیونل اسکالونی (88) از لاتزیو

* اودینزه صفر – آتالانتا صفر

لچه 2 – جنوا 2
گل‌ها: لوئیس موریل (61)، داویده بریویو (81) برای لچه و اسکولی جوزپه (22، 86) برای جنوا

* سیه نا 3 – کالیاری صفر
گل‌ها: اریون بودگانی (41)، امانوئله کالایو (80)، کریستیانو دل گروسو (82)

* فیورنتینا 2 – چزه نا صفر
گل‌ها: موراس (61، گل به خودی)، ماتیا کاسانی (74) برای فیورنتینا

* بولونیا یک – نوارا صفر
گل: روبرت آکوافرسکا (82)

* اینتر 2 – کاتانیا 2
گل‌ها: دیه گو فورلان (71)، دیه گو میلیتو (80) برای اینتر و آلخاندور گومز (20)، ماریانو خولیو ایسکو (38) برای کاتانیا

جدول رده بندی:
1- میلان 54 امتیاز
2- یوونتوس 51 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- لاتزیو 48 امتیاز
4- اودینزه 46 امتیاز
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18- لچه 25 امتیاز
19- نوارا 17 امتیاز
20- چزه نا 16 امتیاز

کد مطلب 1551838

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