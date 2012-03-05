مسجدجامعی: پژوهشنامه ادبیات کودک هنوز هم یگانه است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن انتشار دوباره فصلنامه پژوهشنامه کودک و نوجوان و رونمایی از شماره جدید این مجله، یکشنبه شب 14 اسفند با حضور چهره‌هایی چون احمد مسجد جامعی، نوش‌آفرین انصاری، مهدی حجوانی، معصومه انصاریان، حمیدرضا شاه‌آبادی، زهره قایینی، امیرعلی نجومیان، نسرین وکیلی، محسن هجری، فریدون عموزاده خلیلی، مصطفی خرامان، علی اصغر محمدخانی، فرهاد حسن زاده، بیوک ملکی، علی‌اصغر سیدآبادی و دیگر شاعران و نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان در موسسه فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

در ابتدای این برنامه مهدی حجوانی به عنوان مدیر جلسه گفت: این مجله بعد از 4 سال دوباره منتشر می‌شود که مایه مسرت و خشنودی است.

مسجدجامعی در این برنامه گفت: من هنوز شماره جدید پژوهشنامه را ندیده‌ام. امروز این مجله به تعبیر آقای حجوانی در اقلیت است و سال‌ها پیش که آن را دیدم، در اکثریت بود. شاید قرار گرفتن در جایگاهی که هرچه بگویی شنیده شود، موجب غفلت شود. قدرت به طور طبیعی احترام‌پذیر است. کارهای بزرگ و برجسته ما در چنین شرایطی رخ داده است. یعنی زمانی که گفته‌هایمان شنیده شده و قدرتمند بوده‌ایم. امیدوارم پژوهشنامه در این دوره هم که در اقلیت است، کارش را بکند. چون ما در حوزه ادبیات کودک و نوجوان پژوهشنامه نداشتیم.

وی افزود: بعد از مشروطه، جریانی به نام ادبیات ملی داشتیم که دهخدا یکی از علمداران آن بود. ادبیات سیاسی هم در آن زمان وجود داشت که امتداد آن موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد. توجه به ادبیات کهن هم یکی از رویکردهای ادبی از آن زمان تا امروز است که مهدی آذریزدی یکی از نمونه‌های آن است و در آن شیوه‌های کهن را به نثر امروزی بازنویسی می‌کردند.

وزیر سابق ارشاد ادامه داد: یک بار که بعد از تعطیل شدن پژوهشنامه در خدمت آقای حجوانی بودم، اصرار داشتیم مجله دوباره به راه بیفتد که در آن روزگار این امر میسر نشد و شاید مصلحتی در کار بوده است، ولی امیدوارم پژوهشنامه در دوره جدید فعالیتش، جایگاه خود را پیدا کند. اگر روزی این نشریه در نوع خودش یگانه و یکتا بود، هنوز هم هست و نیاز به مطالب آن بیشتر شده است. تیم و گروهی که برای انتشار این مجله گرد هم آمده‌اند، هسته تاثیرگذاری خواهند بود.

در ادامه این برنامه نوش‌آٰفرین انصاری گفت: فکر می‌کنم با این بازگشت، نام قشنگی برای این پژوهشنامه انتخاب کرده‌اید. آن زمان که خبر توقف پژوهشنامه به من رسید از خودم پرسیدم چرا؟ و جوابی سربسته شبیه این که ان‌شا‌الله درست می‌شود و دوباره منتشر می‌شود، به خود می‌دادم. همیشه با خودم فکر می‌کردم این عبارت پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان چقدر بار به فرهنگ ایران عرضه کرده است و فکر می‌کردم که چقدر در کشور پژوهشگر کم داریم و مرکزی برای نهادنگاری نداریم. به این جهت برای کیفیت رشد علم در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور افسوس می‌خوردم. چون انتشار پژوهشنامه هم یک فعالیت علمی بود و هم تاریخ‌شناسانه.

این نویسنده در ادامه گفت: آن روزها که پژوهشنامه تعطیل شده بود، فکر می‌کردم که چقدر در لحظه‌های ضرورت، متفرق هستیم. درست است که هرکدام جزیره‌ای هستیم و کار خود را انجام می‌دهیم، ولی نیاز داریم که در مواقع نیاز پل بزنیم و باهم ارتباط برقرار کنیم. احساس می‌کنم در دوره جدید پژوهشنامه جایگاه یک رسانه غیردولتی و غیردانشگاهی برای آن به وجود می‌آید.

انصاری افزود: من این موضوع را با توجه به جریان 50 ساله شکل گرفته در شورای کتاب کودک می‌گویم. این روزها خیلی به افسانه درخت خرما و بزی فکر می‌کنم؛ به نخل و بز که خودشان را برتر می‌دانند و اینکه در سری جدید پژوهشنامه، این بزی خوش خواهد دوید و خوش خواهد درخشید، ولی هیچ‌وقت بی‌نیاز از نخل نیست. زمانه عوض شده و امروز قطعا افراد زیادی را خواهید داشت که برای شما کار و اثر بفرستند. ادبیات کودکان و نوجوانان در این 4 سال سکوت، واقعا اتفاقاتی دیده است که امروز انتشار پژوهشنامه شما را بیشتر سیراب خواهد کرد.

این مترجم ادامه داد: یک نکته که دوستان دست‌اندرکار مجله باید در نظر بگیرند، بحث توزیع یعنی حرکت پژوهشنامه است. زیر سایه همان جریان 50 ساله شورا، امروز تحولی در ساخت کتابخانه‌های روستایی کشور افتاده است و امروز ایران بیشتر از هر زمان دیگری، دوست، کنجکاو و هوادار دارد، ولی در داخل، به ادبیات کودک بهای کمی داده می‌شود. امروز صدها نفر در دنیا درباره ادبیات فارسی تحقیق می‌کنند، ولی اطلاعی از وضع ادبیات کودک و نوجوان ما ندارند. وقتی با دکتر مهدی محقق به مسکو رفته بودم، 120 استاد زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه مسکو دیدم و از کمبود منابعشان در زمینه ادبیات و به ویژه ادبیات کودکمان متاسف شدم.

انصاری در پایان خطاب به دست‌اندرکاران پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان گفت: برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم در راه انتشار این مجله مانند شنل قرمزی در جنگل بزرگ،‌ گزند‌ها و آسیب‌ها کم و گل‌ها و پروانه‌ها بیشتر باشند!