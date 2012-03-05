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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

تیم مچ اندازی گلستان 23 مدال کسب کرد

تیم مچ اندازی گلستان 23 مدال کسب کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: تیم مچ اندازی گلستان در مسابقات انتخابی تیم ملی که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد با کسب 23 مدال مقام نخست قهرمانی کشور را بدست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات در قسمت راست دست اسماعیل امامی در 60 کیلو ، مجید ایری در 65 کیلو ، ابراهیم ایری در 70 کیلو ، عباس شریفی در 85 کیلو مدال طلا  کسب کردند.

امین تکاور در 75 کیلو ، نعمت غفاری در 100 کیلو مدال نقره و عزیز پورغاز در 65 کیلو ، امین شریفی در 80 کیلو ، شفا الدین صحنه در 90 کیلو ، فخرالدین توماچ در 110 کیلو و شهاب عباسی در 110+ کیلو مدال برنز را از آن خود کردند.

همچنین در قسمت چپ دست  عباس شریفی در وزن 85 کیلو ، رامین محتشمی در 90 کیلو ، مرتضی حاجی مرادی در 110 کیلو و شهاب عباسی در 110+ مدال طلا ، وحید کمی در 60 کیلو ، موسی الرضا خانی بندانی در 60 کیلو ، اسماعیل توکلی در 80 کیلو مدال نقره  کسب کردند.

امید میرابی در 65 کیلو ، هادی علی پور در 65 کیلو ، صادق خاتون شاهرودی در 70 کیلو ، مصطفی بابا محمدی در 75 کیلو  و احمد انوری در 100 کیلو به مدال برنز رسیدند.

در پایان مسابقات شهاب عباسی  ورزشکار استان گلستان به عنوان قهرمان قهرمانان انتخاب شد.

کد مطلب 1551842

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