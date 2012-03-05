تیم مچ اندازی گلستان 23 مدال کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات در قسمت راست دست اسماعیل امامی در 60 کیلو ، مجید ایری در 65 کیلو ، ابراهیم ایری در 70 کیلو ، عباس شریفی در 85 کیلو مدال طلا کسب کردند.

امین تکاور در 75 کیلو ، نعمت غفاری در 100 کیلو مدال نقره و عزیز پورغاز در 65 کیلو ، امین شریفی در 80 کیلو ، شفا الدین صحنه در 90 کیلو ، فخرالدین توماچ در 110 کیلو و شهاب عباسی در 110+ کیلو مدال برنز را از آن خود کردند.

همچنین در قسمت چپ دست عباس شریفی در وزن 85 کیلو ، رامین محتشمی در 90 کیلو ، مرتضی حاجی مرادی در 110 کیلو و شهاب عباسی در 110+ مدال طلا ، وحید کمی در 60 کیلو ، موسی الرضا خانی بندانی در 60 کیلو ، اسماعیل توکلی در 80 کیلو مدال نقره کسب کردند.

امید میرابی در 65 کیلو ، هادی علی پور در 65 کیلو ، صادق خاتون شاهرودی در 70 کیلو ، مصطفی بابا محمدی در 75 کیلو و احمد انوری در 100 کیلو به مدال برنز رسیدند.

در پایان مسابقات شهاب عباسی ورزشکار استان گلستان به عنوان قهرمان قهرمانان انتخاب شد.