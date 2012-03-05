مسئولان اورژانس بازیکن شهرداری ارومیه را آماده بازی کردند!

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پیروت پور از بازیکنان اصلی تیم والیبال شهرداری ارومیه است که پیش از دیدار یکشنبه شب این تیم برابر سایپا البرز در چارچوب مرحله پلی‌آف (نیمه نهایی) مسابقات لیگ برتر باشگاه‎های کشور به دلیل فشار خون بالا دچار سرگیجه شدید شده بود طوریکه قادر به انجام بازی نبود.

فشار خون بازیکن پشت خط زن شهرداری ارومیه 15 بود و همین امر موجب شده بود شرایط لازم برای همراهی تیمش را نداشته باشد البته مسئولان اورژانس مستقر در سالن خیلی زود به کمک این بازیکن آمدند و وی را تا پیش از آغاز بازی آماده حضور در زمین کردند. اگرچه با وجود حضور این بازیکن، تیم شهرداری ارومیه نتیجه دیدار برابر سایپا راواگذار کرد.

دیداررفت تیم‌های سایپا البرز و شهرداری ارومیه با نتیجه 3 بر 2 به پایان رسید. دیدار برگشت دو تیم چهارشنبه برگزار می‎شود.