ملت ایران مشکلات موجود را در محاسبات سیاسی خود وارد نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلی سه هفته ای مجلس و برگزاری انتخابات مجلس نهم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: همکاران عزیز شما به نیکی می‌دانید که انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در موقعیتی چند وجهی برگزار شد که همه وجوه آن پر اهمیت‌ تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه وجه نخست مربوط به ارزیابی غرب پس از یک دوره ماجراجویی در تحریم علیه ملت بود، افزود: تصور غرب این بود که با یک انتخابات کمرنگ می‌توانند به همگرایی بیشتری در صحنه بین‌الملل برای فشار به ملت ایران برسند لذا تبلیغات وسیع خود را بر ایجاد یاس در انتخابات بنا نمودند.

لاریجانی با بیان اینکه وجه دوم نگاه حساس جریانات و ملت‌ها و دولت های منطقه به انتخابات مجلس بود، گفت: پس از انقلاب‌های یک سال اخیر از طرفی عده‌ای از انقلابیون بیداری‌های اسلامی به خاطر حجم وسیع تبلیغات علیه انتخابات ایران با اضطراب و نگرانی پیگیر نتایج انتخابات ایران بودند، از طرف دیگر برخی از مرتجعان منطقه که صف معاندان علیه انقلاب‌های منطقه را شکل داده‌اند فرصت طلبانه به دنبال به دست آوردن نقطه ضعف در این انتخابات بودند تا آن را آنچنان بزرگ کنند و با کوفتن بر سر جریان بیداری اسلامی الگوی پیشتاز آنان را تخریب نمایند و تخم یاس را در پیگیری اهداف نهضت‌ها در دل‌های انقلابیون بکارند و به همین جهت این گروه همراستا با جریان استکبار از ظرفیت تبلیغاتی خود برای دلسردی مردم بهره جستند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجه سوم انتخابات گفت: برخی جریانات سیاسی کشور با تحلیل اشتباه از شرایط و وزن سیاسی خود و به بهانه رد صلاحیت حضور خود را در انتخابات کم فروغ نمودند البته مشاهده نمودید اولاً‌ شورای نگهبان از جریان اصولگرا بیشتر عدم تایید صلاحیت ارایه کرد تا اصلاح طلبان و اکثر قریب به اتفاق اصلاح طلبان تایید صلاحیت شدند. ثانیاً حضور چشمگیر ملت در انتخابات نشان داد ملت ایران فهم و تعریف درستی نسبت به منافع ملی و مسئولیت انقلابی خود دارند و حیثیت خود را دستخوش اهداف سیاسی گروه‌ها و احزاب نمی‌کنند. این رفتار سیاسی ناپخته فقط بستر موقتی برای تبلیغات دیگران ساخت که با حضور چشمگیر ملت یکسره به کناری نهاده شد.

وی در ارزیابی وجه چهارم انتخابات گفت: گرانی مخصوصاً‌ در ماه های اخیر و در آستانه انتخابات به شدت توده مردم را ناراحت کرده و از طرفی دعواهای سیاسی حاشیه‌ای و کشمکش‌ها و بداخلاقی‌ها مخصوصاً‌ در دوره تبلیغات انتخابات وجه قدرت‌طلبی را علیرغم دعاوی اسلامی بودن و ولایتی بودن به رخ ملت می‌کشند.

لاریجانی افزود: در این دوران بازار مکاره اتهامات و توهین‌ها و قصه‌های بی‌خاصیت و بلکه مضر سیاسی هم بر وزانت رفتار سیاسی مورد انتظار ملت لطمه وارد کرد و هم این تلقی را ایجاد کرد که این گروه ها از واقعیات کشور به دور هستند.

وی افزود: ملت بزرگوار با دغدغه‌ای که نسبت به سرنوشت کشور و حیثیت خویش داشت به ندای رهبر فرزانه انقلاب توجه نمود و با کرامت از کنار این مناقشات عبور کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سیاسیون باید وقت خود را صرف حل مسایل اصلی کشور نظیر تورم و اشتغال کرده و در مقابل عظمت روحی و درک عمیق ملت خضوع نمایند.

وی تصریح کرد: ملت بزرگوار ایران مشکلات موجود را در محاسبات رفتار سیاسی خود وارد ننمود تا حیثیت ملی کشور در انظار دیگران تابناک بماند و عملاً‌ قدرت‌های بین‌المللی و مرتجعین منطقه را در پیگیری طرح‌های خام و همراه با سوء نیت ناامید نمود. با این اقدام ارزشمند و انقلابی ملت حریفان ماجراجو را به عقب راند نشان داد در پای منافع ملی و آرمان‌های انقلاب همصدا است و راهنمای عمل آنها نه گروه‌های سیاسی بلکه رهبر بزرگوار نظام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است.

نماینده مردم قم اظهار داشت: در صورتی که جریان‌هایی دچار کسالت و رخوت سیاسی شوند حرکت ملت از روی آنان عبور می‌کند. اینک مجلس نهم با همت ملت عزیز از پشتوانه عظیم برخوردار گردیده است. تکریم از این همت عالی در توجه به خواست آنان در حل مشکلات اصلی کشور و پرهیز از مجادلات لاینفع و بی‌خاصیت است. البته دولت باید با همکاری نزدیک با مجلس زمینه‌های رفع این نواقص را فراهم کند.

وی تاکید کرد:‌ از ملت عظیم‌الشان ایران در خلق این حرکت عظیم ملی سپاسگزاریم و همچنین از خدمات مسئولان اجرایی و نظارت بر انتخابات و رسانه‌‌ها همگی تشکر می کنیم. علاوه بر این لازم می‌دانم به خصوص از مردم انقلابی و شریف قم سپاسگزاری نمایم که حرکتی با شکوه در انتخابات این استان رقم زدند، امیدوارم بتوانم پاسخگوی حسن اعتماد آن عزیزان باشم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این میان نقش رهبر معظم انقلاب در راهنمایی ملت و مدیریت صحنه بسیار ارزشمند و ستودنی بود و همچنین توصیه‌های مراجع عظام تقلید و نقش آفرینان سیاسی در کشور در این تحرک ملی بسیار موثر و قابل تقدیر می‌باشد. از طرفی این انتظار ملت کاملاً به جا است که پس از فصل انتخابات رقابت‌ها به رفاقت‌ها تبدیل گردد با همدلی پیگیر خواست ملت باشیم.