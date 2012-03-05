گام بلند پیکان برای فینالیست شدن/ شاگردان اکبری انتقام گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم کاله مازندران و پیکان تهران شامگاه یکشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص)آمل به مصاف هم رفتند که در پایان تیم پیکان موفق شد میزبان خود را با نتیجه سه بر دو شکست دهد.

خودروسازان تهرانی در این دیدار که بیش از سه هزار تماشاگر آملی شاهد آن بودند توانست تیم کاله مازندران را در ست های اول ، دوم و پنجم شکست دهد.

شاگردان بهروز عطایی در تیم کاله مازندران در این مسابقه دو ست سوم و چهارم را با نتایج مشابه 25 بر 21 از آن خود کردند.

این شکست در حالی حاصل تیم میزبان شد که تیم کاله مازندران چهارشنبه هفته گذشته در دیداری معوقه از هفته شانزدهم ملیگ برتر والیبال باشگاههای کشور در آمل، میهمان خود را با نتیجه سه بر صفر با شکست بدرقه کرد و با کسب جایگاه دومی لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، میزبانی دو مسابقه از سه دیدار مرحله حذفی را عهده دار شد.

برای بازی حساس امروز این دو تیم، فدراسیون والیبال حمید راهجردیان را به عنوان داور اول و بهروز جعفری را به عنوان داور دوم به همراه امیدوار حاتمی ناظر مسابقه به آمل فرستاده بود. خلیل یگانه مجد ناظر ویژه بازی تیم های کاله و پیکان بود.

دو تیم پیکان تهران و کاله مازندران، در مسابقات این فصل لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور در دو مسابقه رفت و برگشت به مصاف هم رفتند که زرد و سبزپوشان کاله مازندران پیروزی هر دو مسابقه در تهران و آمل را به نام خود ثبت کردند.

دومین مسابقه تیمهای پیکان تهران و کاله مازندران در مرحله حذفی لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، روز چهارشنبه هفته جاری در تهران برگزار می شود و چنانچه بازی دو تیم به بازی سوم کشیده شود، این بازی یکشنبه هفته آینده در آمل برگزار خواهد شد.