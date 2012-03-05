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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

رضوانی نسب:

شهادت یکی از نعمت های بزرگ دین اسلام است

شهادت یکی از نعمت های بزرگ دین اسلام است

سمنان-خبرگزاری مهر، مدیر کل امور طلاب حوزه های علمیه کشور اظهار داشت: یکی از نعمت های بزرگ دین اسلام، نعمت شهادت است و امروز فرهنگ شهادت باید ارتباطی بین نسل گذشته و نسل حاضر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رضوانی نسب شامگاه یکشنبه در یادواره شهدای دانشگاه علوم پزشکی سمنان که با حضور کارکنان دانشگاه و خانواده شهدا در سالن زکریای رازی بیمارستان فاطمیه سمنان برگزار شد، افزود: شهدای گرانقدر انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی نقش مهمی در خنثی‌سازی فتنه‌های دشمنان داشته و همواره در صف مقدم مقابله با فتنه‌گران بوده‌اند.

وی گفت: همه ما با شهدا عهدی داریم و شرکت در یادواره شهدا نشان از تجدید پیمان با آنها است و یادواره شهدا باید ارتباطی بین نسل گذشته و نسل حاضر باشد.

رضوانی نسب خاطر نشان کرد: بالندگی امروز ایران اسلامی مرهون جانفشانی آن بزرگواران بوده و در سایه ایثارگری رزمندگان سلحشور دفاع مقدس شکل گرفته است.

وی بیان کرد: برگزاری یادواره شهدا کار خوبی است ولی از آن بهتر آن است که صفات و ویژگی‌های شهدا را الگوی عملی خود قرار دهیم، در عین حال باید یادآور شد که همه شهداء احساس تکلیف و وظیفه می کردند و هیچ چشم داشتی به امور دنیایی نداشتند.

مدیر کل امور طلاب حوزههای علمیه گفت: به فرموده شهید مطهری دعوت باید سه بعدی باشد تا بتواند در صد سال دیگر هم نافذ باشد مثل دعوت پیامبر(ص) و امام علی (ع) که موقعیت زمانی و مکانی را می شناختند.

رضوانی نسب ادامه داد: ما در زمان جنگ کمترین امکانات را داشتیم ولی شهدا زمان، ظرفیت و امکانات خود را شناختند و از کمترین امکانات بیشترین بهره را بردند.

مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی استان سمنان نیز در این یادواره گفت: شناساندن افتخارات شهدای گرانقدر به نسل جوانان و حفظ دستاوردهای این یاران آسمانی،‌ تکریم و تجلیل از خانواده های معظم و معزز شهدا از دیگر اهداف برگزاری این یادواره است.

محمد تقی شجری افزود: سلاح زمان دفاع مقدس، توپ وتانک بود ولی امروز جنگ با هوای نفس، جنگ نرم و جنگ فرهنگی در راس امور دشمنان نظام می باشد، پس باید گوش به فرمان رهبر خود باشیم تا در این عرصه شکست نخورد.

کد مطلب 1551846

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