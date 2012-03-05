شهادت یکی از نعمت های بزرگ دین اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رضوانی نسب شامگاه یکشنبه در یادواره شهدای دانشگاه علوم پزشکی سمنان که با حضور کارکنان دانشگاه و خانواده شهدا در سالن زکریای رازی بیمارستان فاطمیه سمنان برگزار شد، افزود: شهدای گرانقدر انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی نقش مهمی در خنثی‌سازی فتنه‌های دشمنان داشته و همواره در صف مقدم مقابله با فتنه‌گران بوده‌اند.

وی گفت: همه ما با شهدا عهدی داریم و شرکت در یادواره شهدا نشان از تجدید پیمان با آنها است و یادواره شهدا باید ارتباطی بین نسل گذشته و نسل حاضر باشد.

رضوانی نسب خاطر نشان کرد: بالندگی امروز ایران اسلامی مرهون جانفشانی آن بزرگواران بوده و در سایه ایثارگری رزمندگان سلحشور دفاع مقدس شکل گرفته است.

وی بیان کرد: برگزاری یادواره شهدا کار خوبی است ولی از آن بهتر آن است که صفات و ویژگی‌های شهدا را الگوی عملی خود قرار دهیم، در عین حال باید یادآور شد که همه شهداء احساس تکلیف و وظیفه می کردند و هیچ چشم داشتی به امور دنیایی نداشتند.

مدیر کل امور طلاب حوزههای علمیه گفت: به فرموده شهید مطهری دعوت باید سه بعدی باشد تا بتواند در صد سال دیگر هم نافذ باشد مثل دعوت پیامبر(ص) و امام علی (ع) که موقعیت زمانی و مکانی را می شناختند.

رضوانی نسب ادامه داد: ما در زمان جنگ کمترین امکانات را داشتیم ولی شهدا زمان، ظرفیت و امکانات خود را شناختند و از کمترین امکانات بیشترین بهره را بردند.

مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی استان سمنان نیز در این یادواره گفت: شناساندن افتخارات شهدای گرانقدر به نسل جوانان و حفظ دستاوردهای این یاران آسمانی،‌ تکریم و تجلیل از خانواده های معظم و معزز شهدا از دیگر اهداف برگزاری این یادواره است.

محمد تقی شجری افزود: سلاح زمان دفاع مقدس، توپ وتانک بود ولی امروز جنگ با هوای نفس، جنگ نرم و جنگ فرهنگی در راس امور دشمنان نظام می باشد، پس باید گوش به فرمان رهبر خود باشیم تا در این عرصه شکست نخورد.