شکست مونشن گلادباخ مقابل نورنبرگ/ کلن مقابل هوفنهایم متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مونشن گلادباخ که با توجه به شکست بایرن مقابل لورکوزن این شانس را داشت تا با پیروزی در بازی خود به رده دوم جدول صعود کند در نهایت یک بر صفر مغلوب نورنبرگ شد و در جایگاه سومی خود باقی ماند.

در دیگر دیدار شب گذشته نیز کلن در خانه هوفنهایم به تساوی 1-1 دست یافت. تک گل کلن در این دیدار را لوکاس پودولسکی به ثمر رساند. نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* نورنبرگ یک – مونشن گلادباخ صفر

گل: آلبرت بونجاکو (87)

* هوفنهایم یک – کلن یک

گل‌ها: ماروین کومپر (33) برای هوفنهایم و لوکاس پودولسکی (81) برای کلن

جدول رده بندی:

1- دورتموند 55 امتیاز

2- بایرن مونیخ 48 امتیاز

3- مونشن گلادباخ 47 امتیاز

4- شالکه 44 امتیاز

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16- آوگسبورگ 22 امتیاز

17- فرایبورگ 21 امتیاز

18- کایزرسلاترن 19 امتیاز