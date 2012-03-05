کاله مازندران در صدر جدول دسته یک بسکتبال کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاله مازندران شامگاه یکشنبه در چارچوب هفته بیستم مسابقات بسکتبال دسته یک باشگاه های کشور در سالن ورزشی شهید سجودی بابل میزبان تیم قصر گیلان بود و موفق شد تیم میهمان را با نتیجه 78 بر34 شکست دهد.

تیم کاله مازندران در هر چهارکوارتر این مسابقه ،برتری مسابقه وعددی خود را برابر تیم قصرگیلان تحمیل کرده بود به طوری که با 44 امتیاز برتری نسبت به حریف، با پیروزی زمین مسابقه را ترک کرد.

البته رضا نوری سرمربی موفق تیم کاله مازندران در این مسابقه و به خصوص در نیمه دوم و پس از اطمینان پیروزی تیمش به بازیکنان جوان و ذخیره خود بیشتر فرصت بازی کردن داد تا بازیکنان کلیدی این تیم فرصت استراحت بیشتری داشته باشند.

نماینده مازندران در این دیدار حمایت تماشاچیان بابلی نیز سود می برد.

تیم کاله مازندران با کسب این پیروزی با ارزش خانگی 36 امتیازی شد و موقعیت خود را در صدر جدول رده بندی گروه دوم مسابقات بسکتبال دسته یک باشگاه های کشور مستحکم تر کرد.

مسابقات بسکتبال دسته یک باشگاه های کشور با حضور 22 تیم در دو گروه یازده تیمی برگزار می شود که تیم کاله تنها نماینده مازندران دراین مسابقات در گروه دوم قرار دارد.

