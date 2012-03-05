790 پایگاه برای جشن نیکوکاری در چهار محال و بختیاری برپا می شود

ابوالقاسم رستگاردر گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این استان در روز 18 اسفند همزمان با سراسر کشور جشن نیکوکاری برگزار می شود، اظهار داشت: 790 پایگاه کمک به نیازمندان در سطح استان دایر می شود.

وی افزود: از این تعداد پایگاه 627پایگاه توسط مدارس، 115 پایگاه توسط کمیته امداد و 48 پایگاه توسط پایگاه های مقاومت بسیج در این روز در سطح استان برپا می شود.

رستگار با بیان اینکه درسال گذشته 365 میلیون تومان از سوی مردم در این استان به مردم نیازمند استان کمک شده، بیان داشت: پیش بینی می شود در سال جاری با حضور مردم 600 میلیون تومان کمک به نیازمندان صورت گیرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه سه طرح توسعه و مشارکت مردمی در این استان در حال اجراست، اذعان داشت: این سه طرح شامل صدقات، اکرام ایتام و زکات است.

وی با اشاره به اینکه در بخش توسعه و مشارکتی صدقات در این استان 115 هزار نفر مشترک خانگی در این استان وجود دارد، بیان داشت: در 10ماهه سال جاری یک میلیارد و 700 میلیون تومان از صدقات به نیازمندان استان کمک شده است.

رستگار با بیان اینکه در طرح اکرام ایتام بیش از یک میلیارد و 400 میلیون تومان از سوی حامیان به یتیمان کمک شده، یاد آور شد: این میزان کمک برای چهار هزار و 500 یتیم از سوی 12 هزار حامی صورت رفته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در طرح زکات 400 میلیون تومان در آمد در این استان کسب شده که این میزان نیز برای کمک به افراد نیازمند هزینه شده است.