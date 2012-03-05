محمد جعفر ناظم الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تحقیقات مرکز پژوهش های علوم جوی در زمینه های خشکسالی و پیش بینی تغییرات اقلیمی است، افزود: علاوه بر این با راه اندازی پایگاه ماهواره ای تحقیقاتی در مرکز پیش بینی های خشکسالی و ترسالی و تولید علم در زمینه تغییرات اقلیمی انجام می شود.

رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز اظهار داشت: در پایگاه ماهواره ای این مرکز اطلاعات روزانه مربوط به پوشش گیاهی و خشکسالی کشور نیز ذخیره می شود و پژوهشگران مراکز پژوهشی می توانند از این اطلاعات برای پژوهشهای خود استفاده کنند.



وی با تاکید بر اینکه در این پایگاه نمایه های خشکسالی 4 سال اخیر به طور روزانه در دسترس است، یادآور شد: با استفاده از تجهیزات این مرکز می توان شاخص خشکسالی را برای مناطق مختلف کشور اندازه گیری کرد و محققان می توانند برای مناطق مختلف روند افزایش و یا کاهش پوشش گیاهی و شاخص های خشکسالی را مورد بررسی قرار دهند.



ناظم الاسلام بررسی روند تغییرات اقلیمی در منطقه جنوب ایران را از مطالعات اخیر این مرکز دانست و یادآور شد: در این مطالعات روند تغییرات و پیش بینی میزان بارش در منطقه جنوب کشور بوده است.



وی با تاکید بر اینکه داده های خوبی از این تحقیقات به دست آمده است، اضافه کرد: برخی تصور می کنند که میزان بارش در کشور رو به کاهش است در حالی که تحقیقات انجام شده نشان می دهد که میزان بارش کشور در چند دهه تغییرات چندانی نداشته است.



رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز به جزئیات این تحقیق اشاره کرد و توضیح داد: میزان بارشهای مناطق مختلف مورد بررسی قرار گرفت و داده ها نشان داد که در برخی از مناطق میزان بارش افزایش داشته است ولی کم آبی هایی که در سالهای اخیر با آن مواجه هستیم به دلیل تغییرات در نوع بارش است.



ناظم الاسلام خاطر نشان کرد: به دلیل تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین بارش برف تبدیل به بارش باران شده است و آبی که باید در زمین نفوذ کند به صورت آبهای روان تلف می شود از این رو شهرها با مشکل کم آبی روبرو می شوند.



وی دلیل این امر را تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین عنوان کرد و اضافه کرد: با تغییراتی که در نوع بارش ایجاد شد، برای جبران کمبود آب اقدام به استفاده بی رویه از آبهای زیر زمینی شده در حالی که اگر از آبخوان ها درست برداشت می شد و مدیریت بهینه ای در آبهای زیر زمینی اعمال می شد تغییر در نوع بارش چندان قابل مشاهده نبود.