مصدومیت بازیکن پیکان تهران/ پای اورژانس به سالن والیبال باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفایی بازیکن شماره 18 تیم پیکان تهران در مسابقه حساس برابر کاله مازندران به علت پاره شدن رباط صلیبی قادر به ادامه بازی نشد و بازیکنان و کادر پزشکی او را به کناره های زمین منتقل کردند.

شدت مصدومیت صفایی به حدی بود که پزشک مسابقه دستور به حضور تیم پزشکی اورژانس 115 را به داخل زمین داد و در حالی که بازی دو تیم در ست پنجم در جریان بود، در میان دیده گان تماشاچیان آملی، بازیکن تاثیر گذار پیکان تهران روانه بیمارستان 17شهریور آمل شد.

این در حالی بود که پیش از مصدومیت صفایی این بازیکن در ست سوم از ناحیه پل با مصدومیت اولیه مواجه شده یود، ‌اما بی اعتنا به بازی خود ادامه داد.

سرمربی تیم پیکان تهران، در این خصوص گفت: متاسفانه در این مسابقه حساس دو بازیکن تیم پیکان دچار گرفتگی عضله پا شدند که جای خالی آنان برای تیم مشکل ساز شده بود.

پیمان اکبری، مصدومیت رضا صفایی را جدی دانست و حضور وی در بازیهای آینده در تیم پیکان تهران را منوط به گزارش پزشکان بیان کرد.

