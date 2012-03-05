  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

مصدومیت بازیکن پیکان تهران/ پای اورژانس به سالن والیبال باز شد

مصدومیت بازیکن پیکان تهران/ پای اورژانس به سالن والیبال باز شد

آمل - خبرگزاری مهر: مصدومیت شدید بازیکن تیم پیکان تهران در ست چهارم مسابقه و انتقال آن توسط اورژانس 115 به بیمارستان، والیبال دوستان پرشمار آملی را نگران و ناراحت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفایی بازیکن شماره 18 تیم پیکان تهران در مسابقه حساس برابر کاله مازندران به علت پاره شدن رباط صلیبی قادر به ادامه بازی نشد و بازیکنان و کادر پزشکی او را به کناره های زمین منتقل کردند.

شدت مصدومیت صفایی به حدی بود که پزشک مسابقه دستور به حضور تیم پزشکی اورژانس 115 را به داخل زمین داد و در حالی که بازی دو تیم در ست پنجم در جریان بود، در میان دیده گان تماشاچیان آملی، بازیکن تاثیر گذار پیکان تهران روانه بیمارستان 17شهریور آمل شد.

این در حالی بود که پیش از مصدومیت صفایی این بازیکن در ست سوم از ناحیه پل با مصدومیت اولیه مواجه شده یود، ‌اما بی اعتنا به بازی خود ادامه داد.

سرمربی تیم پیکان تهران، در این خصوص گفت: متاسفانه در این مسابقه حساس دو بازیکن تیم پیکان دچار گرفتگی عضله پا شدند که جای خالی آنان برای تیم مشکل ساز شده بود.

پیمان اکبری، مصدومیت رضا صفایی را جدی دانست و حضور وی در بازیهای آینده در تیم پیکان تهران را منوط به گزارش پزشکان بیان کرد.
 

کد مطلب 1551853

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها