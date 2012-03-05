انگلیس فکری به حال وزیر خارجه اش کند؛ هم زیاد حرف می زند و هم بی حساب

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور در جلسه علنی روز دوشنبه خود در صحن علنی مجلس در بخشی از سخنانش به قرآن سوزی آمریکاییها در افغانستان اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته مسلمانان شاهد اقدامی به غایت زشت و غیر قابل گذشت از آمریکاییان اشغالگر در افغانستان بودند.



رئیس مجلس گفت: این چه وحشی گری است که سربازان آمریکایی در کشورهای اسلامی به راه انداختند ؟ آقای اوباما به جای بلوف هشدار به ایران بهتر است بیش از این با احساسات مسلمانان بازی نکند مسلمانان خاطرات بدی از این بدمستی های سیاسی آمریکایی ها دارند و معلوم نیست بتوانند این احساسات مردم غیور افغان و مسلمانان را کنترل کنند.



لاریجانی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی این لاابالی گری سیاسی آمریکاییها در اهانت به اسلام و قرآن را محکوم می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارنظرهای اخیر وزیر خارجه انگلیس در رابطه با انتخابات ایران اشاره کرد و گفت: دولت انگلیس باید فکری به حال وزیر خارجه خود کند به نظر می رسد هم زیاد حرف می زند و هم حرف بی حساب، مخصوصا آنچه درباره انتخابات ایران بیان نمود ، همگی ناشیانه و دور از حکمت بود قاعدتا وزیر خارجه این کشور باید نسبت به این حوادث هوشیار باشد این رفتارهای دولت انگلیس نشان می دهد که تصمیم مجلس هشتم در کاهش روابط با آن کشورها کاملا به موقع و درست بوده است چرا که همین قضاوت آنان حکایت از عقب افتادگی سیاسی و ندیدن واقعیات دارد.

