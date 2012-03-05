به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور در جلسه علنی روز دوشنبه خود در صحن علنی مجلس در بخشی از سخنانش به قرآن سوزی آمریکاییها در افغانستان اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته مسلمانان شاهد اقدامی به غایت زشت و غیر قابل گذشت از آمریکاییان اشغالگر در افغانستان بودند.
رئیس مجلس گفت: این چه وحشی گری است که سربازان آمریکایی در کشورهای اسلامی به راه انداختند ؟ آقای اوباما به جای بلوف هشدار به ایران بهتر است بیش از این با احساسات مسلمانان بازی نکند مسلمانان خاطرات بدی از این بدمستی های سیاسی آمریکایی ها دارند و معلوم نیست بتوانند این احساسات مردم غیور افغان و مسلمانان را کنترل کنند.
لاریجانی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی این لاابالی گری سیاسی آمریکاییها در اهانت به اسلام و قرآن را محکوم می کند.
لاریجانی :
انگلیس فکری به حال وزیر خارجه اش کند؛ هم زیاد حرف می زند و هم بی حساب
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معلوم نیست آمریکایی ها بتوانند احساسات مردم غیور افغان را در پی واقعه قرآن سوزی در افغانستان کنترل کنند، به اوباما در مورد بازی کردن با احساسات مسلمانان هشدار داد و افزود: مجلس شورای اسلامی این لاابالی گری سیاسی آمریکاییها در اهانت به اسلام و قرآن را محکوم می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور در جلسه علنی روز دوشنبه خود در صحن علنی مجلس در بخشی از سخنانش به قرآن سوزی آمریکاییها در افغانستان اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته مسلمانان شاهد اقدامی به غایت زشت و غیر قابل گذشت از آمریکاییان اشغالگر در افغانستان بودند.
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