280 تن میوه شب عید در گنبدکاووس توزیع می شود

شهرام شایانفر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه مصرف میوه در این مدت افزایش می یابد، با رایزنی های انجام شده 80 تن سیب دماوند و 200 تن پرتغال در جعبه های هشت کیلویی با قیمت دولتی عرضه می شود.

وی اظهار داشت: همچنین در حال رایزنی با استان برای خرید کیوی هستیم تا آن را هم در سبد کالاهای نوروزی بگنجانیم.

وی عنوان کرد: علاوه بر میوه، انواعه محصولات از قبیل شکر، مرغ، گوشت منجمد برزیلی، روغن نباتی، برنج، انوع شوینده ها با قیمت طرح تنظیم بازار با همکاری بازرگاین رد نمایشگاه بهاره عرضه می شود.

شایانفر درباره عملکرد این اتحادیه در سال 89 نیز گفت: در سال گذشته انواع محصولات از جمله کلزا، آفتابگردان، جو گندم بذری، و مرغوب شالی توسط اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی از کشاورزان خریداری شده است.

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی گنبد افزود: در سال گذشته موجودی کود شیمیایی 431 تن بود و مقدار خریداری آن هشت هزار و 2 تن و میزان توزیع آن هفت هزار تون بوده است.

