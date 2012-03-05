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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

امیدوار رضایی:

قریب رئیس فدراسیون فوتبال می‌شود، مگر شک دارید!

قریب رئیس فدراسیون فوتبال می‌شود، مگر شک دارید!

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در پاسخ به این سئوال که چه کسی رئیس فدراسیون می شود گفت: قریب است، به این موضوع شک دارید؟

به گزارش خبرنگار مهر، امیدوار رضایی پیش از آغاز مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در مورد قانون منع استفاده از مدیران بازنشسته در ادارات و مراکز دولتی ضمن بیان مطلب فوق، گفت: این قانون در مجلس ششم تصویب شد که بکارگیری بازنشسته ها در مشاغل دولتی ممنوع است اما حضور آنها در بخش خصوصی ایرادی ندارد.

وی ادامه داد: باید دید در اساسنامه فدراسیون فوتبال چه آمده است. ضمن اینکه برای صحت بیشتر این قانون می توانید به معاونت قوانین مجلس مراجعه کنید مرکزی که با تکیه بر آن توانستیم  مشکل استفاده نکردن باشگاه های دولتی از منابع مالی را برطرف کنیم.

عضو هیئت رئیسه باشگاه استقلال در مورد اینکه فدراسیون فوتبال هم از منابع دولتی استفاده می کند، اظهار داشت: این مسائل را باید به قانون مراجعه کرد و صحت این مسئله را مطلع شد اما قطعا شرکت هایی که خصوصی بوده و منابع دولتی استفاده نمی کنند می توانند از مدیران بازنشسته استفاده کنند.

رضایی در مورد اینکه چه کسی رئیس فدراسیون فوتبال می شود اظهار داشت: قریب است، به این موضوع شک دارید؟ من طی روالی که می بینم ایشان رئیس خواهند شد.

وی در پایان گفت: اعضای مجمع مشخص هستند و گرایش بیشتری به آقای قریب دارند زیرا زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان هستند. 

کد مطلب 1551857

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