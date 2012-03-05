پیش بینی فینالیست شدن پیکان تهران زود است

پیمان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی در ورزش به خصوص در والیبال اصلا درست نیست و نمی توان روی کاغذ تیمی را از هم اکنون و پس از انجام یک مسابقه در فینال دید.

وی افزود: به هرشکل از پیروزی تیم پیکان برابر کاله که در آمل به دست آمد بسیارخوشحال هستم و ازهم اکنون تلاش خود را برای کسب پیروزی دوم و صعود به فینال لیگ برتر والیبال کشور بیشتر می کنیم.

سرمربی تیم والیبال تیم پیکان تهران به بازی تیمش برابر کاله مازندران اشاره کرد و با تمجید از عملکرد بازیکنان خود ادامه داد: بازی خوبی بود، دو تیم نمایش قابل قبولی را به نمایش گذاشتند و باید انصاف داشت و به هر دو تیم تبریک گفت.

اکبری اضافه کرد: دو تیم کاله و پیکان بازی را به ست پنجم کشاندند و در این مسابقه زیبایی های والیبال به خوبی در آمل به نمایش درآمد.

وی اضافه کرد: مطئمن هستم که تماشاچیانی که در سالن حضور داشتند، بازی قابل قبولی را از هر دوتیم دیدند و به طور حتم با رضایت سالن را ترک کردند.

سرمربی تیم والیبال تیم پیکان تهران گفت: البته از بابت اینکه بازی سختی را در آمل برابر تیم پرستاره کاله مازندران انجام دادیم و با تلاش بازیکنان به پیروزی رسیدیم، خوشحال هستم.

اکبری همچنین از مصدویت دو بازیکن کلیدی و تاثیرگذار این تیم در جریان مسابقه با کاله مازندران ابراز تاسف و شرایط تیمش را برای بازی دوم در تهران سخت توصیف کرد.

تیم پیکان تهران، در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، شامگاه یکشنبه در آمل میزبان خود تیم کاله مازندران را با نتیجه سه بر دو شکست داد.

