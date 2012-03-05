پتروشیمی تبریز با رکابزنان بومی در تور لانکاوی مالزی پنجم شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری لانکاوی مالزی با کسب عنوان پنجمی رکابزنان تیم پتروشیمی تبریز خاتمه یافت.

در این دوره تیم پتروشیمی تبریز که به همراه تیم دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان در تیم از کشورمان حضور یافته بودند، در پایان 10 مرحله رقابت به ترتیب عناوین پنجم و هفتم را نصیب خود کردند.

در هفدهمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی لانکاوی مالزی 22 تیم با یکدیگر رقابت کردند که در پایان 10 مرحله، تیم اندرونی اندونزی با 98 ساعت و 50 دقیقه و 34 ثانیه به عنوان قهرمانی رسید و تیم های آستانه قزاقستان و ام تی ان نیز به ترتیب با 12دقیقه و سه ثانیه اختلاف و 13 دقیقه و 36 ثانیه اختلاف در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

در مجموع انفرادی 10 مرحله نیز خوزه رادلف کلمبیایی از تیم اندرونی با 32 ساعت و 55 دقیقه و 31 ثانیه اول شد و خوزه روجانو ونزوئلایی از تیم اندرونی و ویکتور نینو کلمبیایی از تیم دانشگاه آزاد در رده های دوم و سوم ایستادند.

در مرحله دهم و پایانی این تور که امروز در مسیر 116.9 کیلومتری تاسیک - ترن گانو و با حضور 117 رکابزن برگزار شد، آندری گواردینی ایتالیایی از تیم فارنسه وینی با دو ساعت و 36 دقیقه و 42 ثانیه اول شد و جاکوب از تیم یونایتد هیلث و سونی کول برلی از تیم کولانگو دوم و سوم شدند.

یونایتد هیلث در این مرحله در سکوی نخست قرار گرفت و تیم های کولانگو ایتالیا و ترنگانو مالزی نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

تور لانکاوی 2012 از پنجم تا چهاردهم اسفند در 10 مرحله و با حضور 22 تیم در مالزی برگزار شد.

تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز قهرمان دو دوره گذشته تور بین المللی لانکاوی شده بود و در این دوره بدون اینکه از رکابزن خارجی استفاده کند، موفق شد با جمعی از دوچرخه سواران بومی عنوان پنجمی این تور معتبر را از آن خود کند.

تیم پتروشیمی تبریز را در هفدهمین دوره تور لانکاوی مالزی قادر میزبانی، حسین عسگری، حسین علیزاده، حسین ناطقی، بهنام خسروشاهی و رامین ملکی به عنوان رکابزن تشکیل می دادند. احد کاظمی سرمربی گری این تیم را بر عهده داشت و چنگیز برهون نیز به عنوان سرپرست به همراه تیم بود.