میزان خسارات دریافتی کشاورزان خراسان شمالی به 120 میلیارد ریال رسید

محمد کریمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: تا پایان سال جاری این مبلغ به حدود 130 میلیارد ریال خواهد رسید.

وی افزود: صندوق بیمه مجصولات کشاورزی این رقم خسارت را به خاطر وقوع بلایای طبیعی به بیش از 20 هزار کشاورز و دامدار بیمه گذار خراسان شمالی پرداخت کرده است.

کریمان اظهار داشت: اغلب خسارتهای وارده ناشی بلایی مانند سیل، تگرک، خشکسالی و سرما زدگی بوده که در مناطق مختلف استان شدت و آسییب رسانی آن متفاوت بوده است.

وی گفت: مهمترین دلیل تاخیر در پرداخت بیمه غرامت به کشاورزان و دامداران نقص در پرونده آنها ناشی از عدم درج کد ملی و شماره سریال شناسنامه بوده است.

به گفته این مسئول تمامی اراضی کشت پاییزه گندم و جو در سال زراعی 89 – 90 که تحت پوشش بیمه بودند مشمول خسارت خشکسالی شده و بیمه غرامت دریافت کردند.

وی افزود: همچنین باغات انگور شهرستانهای شیروان و فاروج به خاطر بارندگی شدید و سیل زدگی در زمان برداشت، مزارع چقندرقند در مناطقی از شیروان، فاروج و راز به خاطر سرمازدگی و باغات گردو در زمان گلدهی به خاطر سرمازدگی مشمول دریافت خسارت شدند.

مدیر گروه بیمه کشاورزی استان گفت: در سطح استان خراسان شمالی 24 هزار کشاورز، دامدار وباغدار 65 هزار هکتار از اراضی کشاورزی وباغی و 67 هزار و 567 رای دام سبک و سنگین خود را در قالب بیمه محصولات کشاورزی تحت پوشش قرار داده اند.