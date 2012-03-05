میزان فرسایش خاک بیش از 16 تن در هر هکتار

محمد رضا شجاعی در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه پنجم توسعه در زمینه انجام عملیات آبخیزداری در 8 میلیون هکتار از اراضی کشور، گفت: در حال حاضر میزان فرسایش خاک 7/16 تن در هر هکتار در سال است. بر اساس تعهداتی که بر عهده داریم، پیش بینی می شود تا پایان افق 1404 آن را تک رقمی کنیم.

وی در ادامه افزود: نرم جهانی فرسایش خاک بین 5 تا 8 تن در هر هکتار است؛ بنابراین با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته، سعی داریم تا میزان فرسایش خاک را به این عدد نزدیک کنیم.

معاون آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور دررابطه با میزان برداشتهای بی رویه آب از سفره های زیر زمینی در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر فرسایش خاک، تأکید کرد: برداشتهای بی رویه آب در حوزه مسئولیت ما نیست؛ متولی این امر وزارت نیرو است که برنامه هایی را نیز در این زمینه دنبال می کند.

این مقام مسئول در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور متذکر شد: در این رابطه سعی داریم نزولات آسمانی را که به صورت هرزآب در می آیند، با عملیات آبخیزداری کنترل و هدایت کرده و در نهایت در سایر بخشها به مصرف برسانیم.

شجاعی تأکید کرد: این اقدام در جهت جلوگیری از فرسایش خاک و بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی مؤثر باشد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا بین بخش آبخیزداری و کشاورزی هماهنگی وجود ندارد، اظهار داشت: حداقل ماهی یک بار جلساتی با محوریت ایجاد هماهنگی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شود که در آن جلسات نیز ما حضور داریم و هماهنگی‌های خوبی تاکنون صورت گرفته است. اگر هم در برخی موارد از گذشته با عدم هماهنگی مواجه بودیم، در حال رفع شدن است.