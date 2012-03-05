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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

ابتکار:

کوتاهی در دفع پسماندهای بیمارستانی قابل جبران نیست

کوتاهی در دفع پسماندهای بیمارستانی قابل جبران نیست

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: کوتاهی نسبت به دفع پسماندهای بیمارستانی بسیار زیاد است و تاثیرات آن در جامعه قابل جبران نیست.

معصومه ابتکار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت پسماندهای بیمارستانی شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرداری تهران بر اساس وظیفه خود نسبت به این پسماندها عمل می کند، اظهار داشت: متاسفانه انتقاد من دراین بخش به وزرات بهداشت و درمان است.

وی ادامه داد: قرار بود دستگاههای مخصوص زباله در بیمارستانها نصب شود که گویا تاکنون در این زمینه به توفق دست نیافته ایم.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به خطرات و مضرات این زباله ها، تاکید کرد: ببیش از این از روش امحای پسماندهای بیمارستانی از روش اتوکلا استفاده می شد که از نظر سازمان محیط زیست استاندارد نیست.

ابتکار با انتقاد از بی توجهی برخی از حوزههای مرتبط با این نوع پسماند، گفت: رعایت ضوابط پسماندهای بیمارستانی تنها به سلامت فرد و جامعه می کند باید بیمارستانها به ویژه خصوصی در این بخش بیش از هر زمان حساس شوند.

این در حالی است که پیش از این معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: با وجود اینکه حدود ۹۰ درصد زباله های بیمارستانی این دانشگاه بی خطر شده شهرداری هنوز هزینه حمل زباله‌های بیمارستانی را بر مبنای زباله عفونی می‌گیرد.

معاون خدمات شهری نیز در این باره گفت: جمع آوری زباله های بیمارستانی برعهده شهرداری تهران نیست اما از آنجا که شورای شهر تکلیفی برعهده ما گذاشت به این بخش ورود یافتیم.

کد مطلب 1551864

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