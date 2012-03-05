آرسنال برای صعود به معجزه نیاز دارد/ بنفیکا با یک گل صعود می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آرسنال که در دیدار رفت در ورزشگاه "سن سیرو" با چهار گل مقابل میلان شکست خورده در این دیدار باید پنج گل به حریف ایتالیایی خود بزند و این در حالی است که دریافت هر گل از میلان، کار نماینده انگلستان را دشوارتر از گذشته می کند. در یک کلام می توان گفت آرسنالی ها برای صعود به مرحله بعد نیاز به معجزه دارند.

البته میلانی ها سابقه حذف اینچنینی از رقابت های لیگ قهرمانان را دارند و چه بسا این موضوع بتواند برای توپچی های لندن امیدوارکننده باشد. در سال 2004 میلان در بازی رفت موفق شد با نتیجه 4 بر یک از سد دپورتیوولاکرونای اسپانیا بگذرد اما در بازی برگشت با حساب 4 بر صفر شکست خورد تا در مجموع با حساب 5 بر 4 از دور رقابت ها حذف شود.

دیگر دیدار فرداشب را تیم های بنفیکا و زنیت سنت پترزبورگ برگزار خواهند کرد. نماینده روسیه در دیدار رفت بسختی و با نتیجه 3 بر 2 از سد بنفیکا گذشته و تیم پرتغالی در این دیدار کافی است بازی را با نتیجه یک بر صفر ببرد تا به دور بعد صعود کند. بنفیکا با توجه به نتیجه بازی رفت با نتیجه 2 بر یک هم به دور بعد صعود خواهد کرد.