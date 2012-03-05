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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

اخبار پرسپولیس از دوحه/

دیدار میلوتینوویچ با سرخپوشان/ دو نماینده پرسپولیس به امارات می روند

دیدار میلوتینوویچ با سرخپوشان/ دو نماینده پرسپولیس به امارات می روند

بازیکنان پرسپولیس در حالی یکشنبه شب آخرین شام خود را در دوحه صرف کردند که بورا میلوتینوویچ، مدیر تیم های پایه قطر، سرخپوشان را همراهی می کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شام آخر سرخپوشان در اردوی قطر یکشنبه شب در رستوران دریایی دوحه در حالی صرف شد که سفیر ایران در جمع سرخپوشان حضور یافت.

در این ضیافت، "بورا میلوتینوویچ" مربی باسابقه فوتبال و مدیر تیم های پایه قطر در جمع بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس حضور یافت و با مصطفی دنیزلی، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا و دیگر بازیکنان پرسپولیس دیدار و گفتگو کرد.

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس بعدازظهر امروز قطر را به مقصد عربستان ترک می کند.

 دو نماینده پرسپولیس به امارات می روند
همچنین به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، این باشگاه دو نماینده خود را برای تماشای دیدار تیم های الشباب و الغرافه راهی امارات می کند.

دیدار رفت تیم های الشباب و الغرافه در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به میزبانی امارات در حالی انجام می‌شود که با نظر سرمربی پرسپولیس، ناصر صادقی و رضا ریاضتی از سوی باشگاه پرسپولیس این دیدار را از نزدیک نظاره می کنند. تیم های الشباب و الغرافه همگروه پرسپولیس بوده و سرخپوشان در دیگر بازی این گروه به مصاف الهلال می‌روند.

کریمی پیراهنش را به پسران محمدخانی هدیه داد
علی کریمی پیراهن شماره 8 خود را به فرزندان ناصر محمدخانی پیشکسوت پرسپولیس هدیه کرد. پیش از آغاز تمرین بعدازظهر یکشنبه سرخپوشان در ورزشگاه الاهلی قطر، علی کریمی با عرفان و علی فرزندان ناصر محمد خانی، شماره 8 پیشین پرسپولیس، دیدار و گفتگو کرد و پیراهن خود را به آنها هدیه کرد.

فرزندان ناصر محمدخانی در محل تمرین سرخپوشان حضور یافتند و با جمشید زارع، دکتر زادمهر، محسن عاشوری، مهدی مهدوی کیا و دیگر بازیکنان پرسپولیس دیده بوسی کرده و طی یک خوشامدگویی، پیراهن پدرشان را از علی کریمی دریافت کردند.

کد مطلب 1551866

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